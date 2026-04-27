Giulia Salemi sostituita da Rebecca Staffelli al GF Vip, Parpiglia dopo anni svela il motivo della cacciata

Giulia Salemi è finita nella bufera nelle scorse ore, dopo aver ospitato nel suo podcast “Non lo faccio x moda” Cecilia Rodriguez. Con quest’ultima ha parlato di un ex fidanzato con la quale entrambe hanno avuto una relazione, ossia Francesco Monte. Il modello, dopo aver ascoltato le parole tutt’altro che carine dette sul suo conto, avrebbe deciso di tutelarsi legalmente. A riferirlo è stato il giornalista Gabriele Parpiglia che, nel dare la notizia, ne ha divulgata un’altra riguardante l’influencer italo-iraniana. Parpiglia ha scritto quale sarebbe stato uno dei motivi che avrebbe spinto Mediaset a sostituire Salemi al Grande Fratello Vip, dove ricopriva il ruolo di commentatrice social, con Rebecca Staffelli.

Gabriele Parpiglia sulla cacciata di Giulia Salemi dal Grande Fratello Vip: “Leggeva solo alcuni tweet”

Il giornalista ha dichiarato che Giulia Salemi, quando era l’inviata social al Grande Fratello Vip, “leggeva i tweet senza mai toccare negativamente i suoi “amici” nella Casa”. E sarebbe questo, ha aggiunto Parpiglia, “uno dei motivi per cui Mediaset l’ha spedita, scegliendo Rebecca Staffelli l’anno dopo”. L’avvicendamento tra le due giovani avvenne nel 2023 e fu una scelta che destò non poche perplessità tra il pubblico in quanto Salemi, tutto sommato, non aveva sfigurato nel ruolo che le era stato affidato nel reality più spiato d’Italia. Molti infatti si domandarono perché fu sostituita. Ora Parpiglia svela un retroscena che, se confermato, fa un po’ di chiarezza sui motivi che avrebbero spinto l’azienda di Cologno Monzese a lasciare a casa l’influencer.

Francesco Monte furioso con le ex Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez

Nel frattempo continua a tenere banco la sopracitata intervista di Cecilia Rodriguez a “Non lo faccio x moda“. La modella argentina, parlando di Francesco Monte, ha detto che “non si ricorda nemmeno” di esserci stata insieme, nonostante la relazione durò diversi anni. Invece Salemi, con l’ex tronista, ebbe una love story di pochi mesi.

A un certo punto della chiacchierata, la sorella di Belen, mentre si stava affrontando il tema relativo all’uso di giocattoli intimi, ha riferito che Monte non voleva che li utilizzasse, definendolo “retrò”. Salemi ha commentato con sarcasmo: “Giusto una punta retrò”. Tale vicenda ha fatto infuriare il modello che ha definito le due ex persone simili a “16enni rancorose”. E sembra che la faccenda non finirà soltanto in schermaglie social. Il 37enne tarantino avrebbe messo di mezzo i suoi legali.