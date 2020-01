Giulia Salemi smentisce fidanzamento: “L’amore?” e confessa tutto

Il fidanzato di Giulia non esiste? La ragazza ha voluto mettere un punto ai gossip sul suo conto

Giulia Salemi era stata beccata a Capodanno assieme a un uomo misterioso: sui due sono stati scritti un’infinità di pettegolezzi ma, da quando è iniziato l’anno nuovo, l’influencer non si è mai pronunciata sulla sua vita privata… lo ha fatto solo oggi! Sono state innumerevoli le domande da parte delle sue “fiabe”: le hanno chiesto insistentemente se il suo cuore fosse veramente impegnato o se invece quello che avevano scritto sul suo conto fossero solo notizie inventate di sana pianta. Adesso la Salemi, attraverso delle Instagram stories, ha chiarito una volta per tutte che non è fidanzata e che aspetta ancora l’amore. Un principe azzurro possibilmente con un bel (e rapido!) cavallo bianco.

Giulia Salemi ironizza su amore e fidanzato: ecco cosa ha detto

A chi le ha chiesto se fosse fidanzata e di volerla vedere ben presto con un principe azzurro al suo fianco, Giulia ha risposto in questo modo su Instagram: “Mandategli un cavallo bianco così fa prima ad arrivare!”. Una frase, questa, che non ha bisogno poi di così tante interpretazioni. Continua a essere single dopo la relazione con Francesco Monte, che attualmente vive una bellissima storia d’amore. Giulia, invece, aspetta l’amore. Quello vero.

Vita privata di Giulia Salemi: le ultime notizie

La Salemi non ha però voluto pronunciare alcuna parola sulle foto scattate col presunto fidanzato in montagna… è solo un amico? Una domanda che non riceverà mai una risposta. Ha voluto subito voltare pagina – spazzando via il chiacchiericcio sulla sua vita sentimentale – facendo un augurio speciale per il 2020 a tutti i suoi follower di Instagram: “Anche io lo auguro a tutte voi. Felicità e sorrisi, quelli veri. Ridere di pancia, amici veri. Amore, se arriva… Ma non dimenticatevi mai che siamo donne e tutta la forza l’abbiamo dentro di noi. Siamo rocce capaci di superare qualsiasi situazione”. Buoni propositi? Diventare più sicura: “Giulia oggi è sempre la ragazza di Piacenza con ancora tanti sogni da realizzare, ma molto grata per tutto quello che ha e che le è successo! Per la sicurezza, ci sto lavorando”.