Giulia Salemi si perde in aeroporto: disavventura in Sardegna

Giulia Salemi, oggi una giornata molto movimentata per la modella italo persiana. Ecco cosa è successo

Dopo la rottura con Francesco Monte, Giulia Salemi è piano piano ripartita ed è riuscita a godersi appieno questa bellissima estate. Per lei ci sono stati davvero tantissimi impegni che l’hanno portata un po’ in giro per l’Italia tra locali e piazze che si sono gremite proprio per la sua presenza. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip e di Pechino Express in questi giorni era in Sardegna dove si è divertita e si è rilassata tantissimo per poter tornare a Milano con le batterie ben cariche. Le vacanze per lei, però, sono terminate e oggi Giulia è tornata a casa. Per la simpatica modella, però, prendere l’aereo è stata per lei una vera e propria impresa che, siamo certi, non dimenticherà facilmente. Basti pensare che, forse a causa di un po’ di distrazione, si era in un certo senso ‘persa’ ed ha dovuto fare il check-in ben due volte.

Giulia Salemi confessa “Sono triste di partire”, e poi si perde

Il teatrino che ha involontariamente regalato ai suoi fan è stato a dir poco esilarante. Una volta arrivata in aeroporto, mentre stava attendendo il suo volo, Giulia ha pensato di tenersi compagnia registrando alcune stories su Instagram. La ragazza è apparsa malinconica e ai suoi followers ha confessato: “Amici siamo in aeroporto. E questo è sempre un momento un po’ triste, la fine. Però, domani sarò in un altro aeroporto bensì a Milano perché vado a Brindisi”. Dopo aver parlato un po’ dei suoi progetti e delle sue ginocchia doloranti, Giulia deve essersi resa conto di aver sbagliato strada e di essere uscita involontariamente dalla zona delle partenze. In una precedente story ha raccontato: “No ragazzi, non potete capire. Siamo uscite e siamo agli arrivi, ai rulli. Non ci fanno più tornare alle partenze e dobbiamo rifare il giro, uscire dall’aeroporto, rientrare e rifare il check-in!”. Tutto questo è accaduto perché Giulia stava cercando il bagno e non si è resa conto di aver sbagliato strada. La figlia di Fariba Tehrani ha rischiato addirittura di perdere l’aereo, ma fortunatamente è riuscita poi ad arrivare in tempo e a partire.

Giulia Salemi, la fine con Francesco Monte l’ha fatta soffrire tanto

Il 2019 non è stato un anno molto facile per Giulia Salemi. La ventiseienne, infatti, aveva intrapreso una relazione con Francesco Monte che però si è interrotta pochi mesi fa. E mentre il bel tarantino ha già iniziato una nuova relazione con Isabella De Candia, Giulia si è goduta questa estate cercando di riabbracciare la felicità. La giovane però ha confessato di aver sofferto tantissimo quando la storia con Francesco è finita: “Quand’è stata l’ultima volta che ho pianto? Dopo la fine della mia relazione con Francesco Monte mi è capitato spesso”, ha raccontato al magazine F.