Giulia Salemi si difende: “Parole su Francesco Monte? Solo una battuta”

Caos per le ultime parole di Giulia Salemi su Francesco Monte: l’italo-persiana si difende

Ore nella bufera per Giulia Salemi. È bastato lasciare un commento su Instagram all’amico Francesco Sole per scatenare l’ira delle fan di Francesco Monte. Passano i mesi ma la storia d’amore tra Francesco e Giulia – ormai morta e sepolta – continua a far discutere animatamente. Questa volta a creare polemica è stato il messaggio della Salemi per Sole, che ha ufficializzato sui social network la relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne Giulia Cavaglia. “Si sa che l’accoppiata Francesco e Giulia spacca! Spero che a voi vada meglio però… prima che qualcuno la prenda male sto scherzando. W l’amour sempre e comunque”, ha scritto l’italo-persiana, generando subito il caos, tanto da doversi difendere in alcune stories.

Giulia Salemi non ci sta e si difende dagli haters su Instagram

“Ho fatto un commento ironico sotto la foto di Francesco Sole, che è un mio amico. Stavo ovviamente scherzando, l’ho anche scritto. I siti di gossip riportano una parola e tutti partono in quarta. Era una battuta, ripigliatevi un attimo che l’humor è gratis. Se ci scherzo io, scherzateci anche voi“, ha dichiarato Giulia Salemi in alcune stories di Instagram. La 26enne ha così replicato a tutte le persone che l’hanno attaccata per aver tirato ancora una volta in ballo l’ex fidanzato Francesco Monte, oggi impegnato con la modella Isabella De Candia.

Francesco Monte resta in silenzio nonostante la bufera

Nonostante la polemica che ha agitato il web, Francesco Monte ha scelto di non replicare alle ultime parole di Giulia Salemi. Il tarantino ha sicuramente capito l’ironia della sua ex fidanzata e ha preferito non sprecare le sue energie. Del resto in questo periodo è molto indaffarato con il Super Torneo di Tale e Quale Show, dove continua a stupire grazie a performance uniche e originali.