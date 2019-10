Francesco Sole e Cavaglià, Giulia Salemi sorprende: le parole su Monte

Francesco Sole e Cavaglià, ora sono una coppia. Arriva il commento di Giulia Salemi che con gran sorpresa tira in ballo Monte: “… spero che a voi vada meglio”

Ora non ci sono più dubbi: Francesco Sole e Giulià Cavaglià sono una coppia a tutti gli effetti. Che i due giovani fossero assai intimi lo si era capito già qualche giorno fa. Tuttavia, con gran sorpresa, fu lo stesso Sole a porre un freno al gossip, specificando che con l’ex tronista c’era sì in corso una frequentazione ma che non si doveva parlare di relazione. Oggi, invece, il flirt si è evoluto, trasformandosi in un rapporto ‘serio’. Ad affermarlo lo stesso influencer su Instagram con un post, sotto il quale si è fatta viva Giulia Salemi che, in modo del tutto inaspettato, si è lasciata andare ad un commento che ha tirato in ballo un altro Francesco: Monte. Si tratta di una delle prime volte, se non la primissima, che l’italo-persiana, dopo il chiassoso naufragio della love story con il tarantino, si lascia andare a una simile dichiarazione social menzionando l’ex.

Giulia Salemi, il commento che non ti aspetti

“Ogni giorno un Francesco Sole si sveglia e porta un mazzo di tulipani a Giulietta. Ogni giorno una Giulietta sa che dovrà correre più veloce di Francesco Sole per riuscire a scappare. Ora la situazione è questa: da qualche giorno Giulietta non scappa più, e significa solo una cosa”. Questo il post scritto da Sole, a corredo di una foto in cui schiocca un romantico e passionale bacio all’ex tronista. La coppia ora c’è. Una notizia che ha fatto sorridere anche Giulia Salemi. “Beh, si sa… L’accoppiata Francesco Giulia spacca. Spero che a voi vada meglio però… Prima che qualcuno la prenda male sto scherzando. Viva l’amourrr sempre e comunque”, la chiosa simpatica dell’influencer italo-persiana.

Francesco Monte e Giulia Salemi, l’addio

Chissà se anche Francesco Monte si farà vivo sotto al post, magari anch’esso con un commento distensivo e spassoso come quello della sua ex Salemi. Ricordiamo che la rottura del rapporto tra l’ex tronista e l’influencer ha fatto molto rumore. Per un certo periodo si sono rincorse parecchie voci che hanno sostenuto che il naufragio sarebbe stato causato da alcuni tradimenti da parte del pugliese. Quest’ultimo, però, ha sempre rigettato tali congetture, spiegando che semplicemente la relazione finì per incompatibilità caratteriali.