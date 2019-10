Giulia Cavaglià e Francesco Sole NON sono fidanzati: “La situazione è questa”

Francesco Sole e Giulia Cavaglià stanno insieme sì o no? Lui interviene nella notte per fare chiarezza sul rapporto

Francesco Sole e Giulia Cavaglià non stanno insieme: questo è emerso dalle ultime news sui due. Di certo qualcosa sta succedendo, ma lui ha voluto fare chiarezza sul loro rapporto. Anzi, ha detto che ha voluto mettere “i puntini sulle i”. Lo ha fatto in modo particolare, perché ha prima chiarito che non sono fidanzati e poi ha però fatto una specie di dichiarazione d’amore a Giulia. Ecco perché diciamo che qualcosa sta succedendo: insomma, una frequentazione, si stanno conoscendo meglio. Dalle parole di Francesco Sole sembrerebbe di capire che il loro rapporto sia davvero speciale e sia nato non solo dal nulla, ma è cresciuto per gradi. Di Giulia Cavaglià e Francesco Sole fidanzati si mormora da luglio, ma scopriamo cosa ha detto lui.

Giulia Cavaglià e Francesco Sole fidanzati, interviene lui: “Non siamo fidanzati”

Con dei video sulle stories su Instagram nella notte, Francesco ha detto di voler parlare di gossip anche se non è la persona più adatta a farlo. Dopo tante news lette e tanti messaggi ricevuti, ha fatto chiarezza: “Io e Giulia non siamo fidanzati, non che a me dispiacerebbe. Gliel’ho chiesto se lei vuole, glielo avete chiesto anche voi. Per ora non ha risposto, se un giorno risponderà… Fino a quel momento la situazione è questa”. Dopo aver chiarito quindi che non possiamo ancora parlare di fidanzamento, ha però spiegato come stanno le cose fra loro. E allora ecco le news su Giulia Cavaglià e Francesco Sole: “Io e Giulia ci vediamo da un po’, sicuramente siamo due persone che si attraggono in un certo modo. […] Ci vogliamo bene. Poi ogni volta che ci vediamo cambia tutto, però insomma non sono con lei ora”.

Francesco Sole e la dichiarazione a Giulia Cavaglià su Instagram: “Mi scombussola”

Sole ha poi proseguito spiegando che si sono conosciuti quando lui ha deciso di coinvolgerla nel suo nuovo progetto. Poi è passato a una vera e propria dichiarazione d’amore per Giulia Cavaglià: “Io trovo Giulia una persona straordinaria, mi scombussola un po’ le cose, quindi sicuramente mi piace. La trovo una persona accattivante, intelligente, molto ca..uta per la sua età. Una donna, una giovane donna che veramente spesso è sottovalutata ed è stata anche sfortunata in alcune cose, soprattutto in amore. Però si merita tanto, secondo me. Ed è una persona che a me ha sicuramente… va beh basta” , non sono tipo da queste cose”. Lei ha condiviso il video e scritto: “Vuoi farmi piangere?”.

Giulia Cavaglià e le domande su Francesco Sole: “Mi sento sotto pressione”

Cosa dire di Giulia? Stamattina ha attivato le domande su Instagram e ovviamente molti fan le hanno chiesto di Francesco Sole. Lei non ha risposto a queste curiosità, ma ha postato lo screen delle tantissime domande su di lui scrivendo: “Mi sento un attimo sotto pressione”, e una risata.