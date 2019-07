Giulia Salemi sfogo su Instagram: “Un mondo di serpi”

Giulia Salemi non ne può più e scrive un messaggio contro gli hater

Giulia Salemi è stata recentemente attaccata da alcuni fan di Francesco Monte, quelli che non hanno mai visto di buon occhio il suo fidanzamento con l’influencer. Ha sempre cercato di evitare le critiche, mostrando a tutti il suo sorriso sempre splendente, ma questa volta non è riuscita a far finta di nulla e ha scritto un messaggio preciso sul suo profilo Instagram. I suoi follower di Instagram hanno apprezzato molto quello che ha fatto e le hanno detto che resteranno dalla sua parte, soprattutto quando le situazioni si complicano e quando riceve insulti gratuiti da gente che stravede per Monte e la sua nuova conquista.

Francesco Monte e Giulia Salemi, cos’è successo dopo la rottura? L’influencer sbotta

Recentemente Francesco Monte ha risposto alle voci del presunto tradimento e adesso Giulia Salemi ha fatto sapere che non si farà mai schiacciare dagli odiatori: “In un mondo di serpi non vince chi ha il veleno più potente, ma chi ha l’antidoto”. Quale saranno le prossime mosse della Salemi? Sicuramente spiegherà nel dettaglio quello che le sta accadendo attraverso delle Instagram stories. Come ha sempre fatto. Cosa, questa, molto apprezzata dai suoi seguaci, che si sentono presi altamente in considerazione.

Ultime notizie Giulia e Francesco

I fan le hanno fatto sentire tutta la loro vicinanza: “Sei e rimarrai sempre una signora. Lascia che la gente parli, tanto lo fa solo per dare aria alla bocca”; “Sei la perfezione. Non pensare a chi ti ha perso, ma beato chi trova”; “Sei sempre una signora. Sempre! E tu a testa alta. Ci siamo noi a proteggerti”; “Perfetta tu e la frase. Queste serpi addosso mi mettono ansia, ma a volte bisogna anche difendersi”.