Giulia Salemi scrive a Beppe Sala: “Vergogna, si va avanti così?”

L’ex gieffina si fa portavoce del popolo e fa un appello al sindaco di Milano dopo la nuova aggressione avvenuta in centro

Giulia Salemi decide di scrivere a Beppe Sala, sindaco di Milano, a nome di tutti quei cittadini spaventati dalla poca sicurezza che c’è nelle città italiane. In particolare si sente spesso parlare, in questi ultimi anni, di aggressioni e rapine nel centro del capoluogo lombardo. Giovedì pomeriggio un’altra persona è stata aggredita e derubata nel centro della città. Ed è attraverso quanto accaduto a Michele, il ragazzo aggredito, che Giulia decide di esporsi.

Infatti, la Salemi ammette di conoscere la vittima, intervistata da Simona Branchetti durante la puntata di oggi di Morning News. Il ragazzo è stato, appunto, aggredito e derubato alle 5 del pomeriggio a Milano e ha ancora addosso i segni della colluttazione. Michele è stato colpito alle spalle da quattro malviventi e ci si chiede se le città italiane stiano diventando sempre meno sicure. Questo è il quesito del servizio mandato in onda da Simona Banchetti con il programma della mattina di Canale 5.

“È allarme sicurezza nelle nostre città?”, chiede la giornalista nello studio di Morning News. Diversi telespettatori stanno commentando sui social network il servizio dicendosi indignati per come le autorità stanno gestendo tale situazione. Tra questi si espone come volto noto del mondo dello spettacolo Giulia, che da poco sembra aver ritrovato la serenità con il suo Pierpaolo Pretelli.

Pronta a tornare a rivestire il ruolo di opinionista social al Grande Fratello Vip 8, la Salemi diventa portavoce del popolo. L’ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini scrive un messaggio abbastanza chiaro a Beppe Sala:

“Molto dispiaciuta di vedere questo video perché conosco il ragazzo aggredito. Ma a prescindere, è una vergogna quello che continua a succedere a Milano, per di più in centro e alle 5 di pomeriggio. Qualcuno vuole fare qualcosa o andiamo avanti così?”

In questo modo, Giulia Salemi dichiara di conoscere Michele, il ragazzo aggredito, e conclude il messaggio taggando il profilo ufficiale di Instagram del sindaco di Milano. Arriverà una risposta da parte di Sala?

Giulia non è il primo volto noto a scrivere al sindaco del capoluogo lombardo. Prima di lei, anche Chiara Ferragni ha sfruttato il suo enorme potere sui social network per parlare con Beppe Sala del problema riguardante le continue aggressioni e rapine, che addirittura avvengono in pieno giorno e nel centro della città.

L’imprenditrice digitale aveva dimostrato di essere molto preoccupata per via della situazione che si è creata a Milano e che pare stia anche peggiorando negli ultimi tempi.