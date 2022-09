Giulia Salemi schietta sul GF Vip 7: chi sono i gieffini più deludenti

By

Al Grande Fratello Vip 7 chi sono per ora i gieffini che hanno già deluso il pubblico? A svelare questo dettaglio è Giulia Salemi, la quale ha seguito con attenzione quanto è accaduto sui social network ieri sera. Lunedì 19 settembre 2022 è andata in onda la prima puntata della settima edizione, che ha presentato i primi concorrenti di questa edizione. Giovedì sera entrerà nella Casa di Cinecittà il resto del cast. Nel frattempo, Giulia ha avuto modo di valutare con attenzione chi sono i ‘Vipponi’ che non hanno convinto affatto i telespettatori.

Soleil Sorge, Pierpaolo Pretelli e Giulia hanno ottenuto dei ruoli all’interno del reality. Mentre i primi due conducono il GF Vip Party, la Salemi veste dei panni inediti all’interno dello studio. Il suo compito, in diretta, è quello di leggere tutti i commenti che arrivano sui social da parte dei telespettatori nel corso delle varie puntate. Attraverso un’intervista per Casa Chi, ora condotto da Sophie Codegoni, l’ex gieffina racconta innanzitutto come ha dovuto svolgere il suo ruolo nello studio di Canale 5 durante la prima puntata.

“Io seleziono i tweet e poi li mando agli autori. E loro hanno detto ‘Dai Giulia è la prima puntata dobbiamo essere buoni'”, racconta. In particolare, ha notato che sono stati poco apprezzati quattro nuovi concorrenti del GF Vip 7. Su Twitter il pubblico ha trovato le presentazioni di Antonino Spinalbese, Luca Salatino, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon “un pochino deludenti”.

Al contrario, hanno già ottenuto il benestare del pubblico nella Casa più spiata d’Italia: Elenoire Ferruzzi, Pamela Prati e Patrizia Rossetti. Giulia Salemi svela che queste tre gieffine insieme hanno fatto “furore” e aggiunge: “Sono tutti pazzi di loro”. Ma per chi tifa la fidanzata di Pretelli? Ha molte aspettative proprio su queste tre Vippone. Sono le “senior” ad aver colpito l’attenzione di Giulia e non i più giovani, stranamente.

“È strano perché io ho sempre preferito la nuova leva”, fa notare lei stessa. Sembra proprio che tra i più giovani di questa edizione la Salemi non riesca a trovare qualcuno che possa davvero convincerla. “Quest’anno le senior veramente sono molto promettenti”, afferma sicura. Intanto, esce fuori che Spinalbese è stato fidanzato con la migliore amica di Nikita.

Ma a detta di Giulia, Antonino e Ginevra Lamborghini sarebbero già molto vicini. L’ex gieffina fa presente che vari utenti sui social hanno già notato questo dettaglio. Dentro la Casa, però, manca “il bono vero”. Di questo ne è certa: “Bono da battaglia tipo Pierpaolo Petrelli, non c’è quest’anno. Sarò di parte”.

Infine, parla di un argomento di cui si sta parlando sui social dopo la prima puntata di ieri: il paragone tra Tommaso Zorzi e Alberto De Pisis. La Salemi crede che i due abbiano “delle caratteristiche differenti”, anche perché hanno un passato diverso.

Secondo lei, Alberto avrà modo di farsi conoscere per quello che è. Prima di iniziare questa esperienza, proprio il nuovo gieffino le avrebbe fatto presente il suo desiderio: “Mi ha detto ‘Non voglio che mi paragonino a lui'”.