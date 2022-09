GF Vip 7, esordio smielato. Giulia Salemi e Orietta Berti bocciate

Il Grande Fratello Vip è ufficialmente tornato. Si è da pochi minuti conclusa la prima puntata della settima edizione del reality show di Alfonso Signorini, che quest’anno si svolge in uno studio rinnovato e all’interno di una casa nettamente più grande rispetto a quella delle scorse edizioni.

L’esordio del GF Vip 7 si è aperto con i saluti di rito del conduttore al pubblico e alle sue opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti (che ha parlato per tutto il tempo solo di sé, confusa dal format). Alfonso Signorini ha dato il via alle danze introducendo la teorica entrata in scena della controversa Pamela Prati: il pubblico televisivo se la ricorda ovviamente per i suoi deliri alla prima edizione del GF Vip e per tutta la vicenda di Mark Caltagirone. Come c’era da aspettarsi, la Prati non si è presentata subito dopo la prima “chiamata”, per farsi vedere soltanto in un secondo momento. La soubrette sarda ha fatto il suo ingresso poco prima di mezzanotte, danzando e cantando sulle note di un ritmo latino.

La prima vera concorrente ad entrare nella nuova casa è stata Cristina Quaranta, la ex Non è la Rai oggi reinventatasi cameriera. Subito dopo ha fatto il suo ingresso Antonino Spinalbese, accolto da un “Ammazza quanto sei bono” dalla prima inquilina ufficiale della casa. Spinalbese non ha mai fatto il nome di Belen Rodriguez nella clip di presentazione, nonostante sia chiaro che ben presto sarà costretto a parlare di lei e nonostante Signorini stesso abbia provato a stuzzicarlo, ottenendo da parte sua solo tenere dichiarazioni sulla figlia Luna Marì, che ama tanto e di cui già sente la mancanza.

Ginevra Lamborghini è stata la terza: la cantante ha raccontato dei suoi rapporti ormai chiusi con la sorella Elettra, unico motivo per è una concorrente di questa edizione, evidentemente. Poi è stato il turno di Charlie Gnocchi e di Elenoire Ferruzzi, due personaggi agli antipodi che però fin da subito, fra una battuta e l’altra, hanno fatto amicizia.

Dopo il primo blocco pubblicitario è entrato in scena Amaurys Pérez, che è stato invitato da Signorini a regalare ai telespettatori uno spogliarello sexy e un rocambolesco ingresso nella casa. La sua entrata ha tra l’altro dato il “là” a Signorini per lanciare la prima vera frecciatina della serata. Quando l’ex sportivo è entrato, infatti, Signorini ha chiesto a Orietta Berti se il bel Amaurys non le ricordasse Fabio Fazio, che ha di recente “tradito” per andare al GF Vip in veste di opinionista.

Patrizia Rossetti ha anticipato l’entrata di Luca Salatino e Antonella Fiordelisi, che sono stati presentati insieme per la gioia di tutti gli appasionati delle trasmissioni di Maria De Filippi. Altri due concorrenti entrati in coppia nella casa sono stati l’influencer George Ciupilan e il giornalista Attilio Romita.

Per chiudere il cerchio hanno fatto il loro ingresso Sara Manfuso, Alberto de Pisis e Nikita Pelizon, passati quasi completamente inosservati anche e soprattutto a causa della loro dubbia fama.

GF Vip 7: un inizio a tarallucci e vino, Giulia Salemi superflua

Come da tradizione, anche a questa prima puntata si è assistito ad una discreta quantità di miele. Neanche a dirlo, le prime impressioni reciproche dei concorrenti sono state tutte positive. Sonia Bruganelli, a questo punto, non poteva certo esimersi dal chiedersi quando i concorrenti si sarebbero presi per i capelli. Ed è un po’ la domanda che si sono posti tutti i telespettatori.

Per il resto, c’è stato gran poco spazio per polemiche, e anche i momenti più interessanti in questo senso si sono risolti con grandi sorrisi e un pizzico di ipocrisia. Questo è il caso del tanto atteso scontro fra la Bruganelli e la Ferruzzi, ma anche del confronto fra Signorini e Pamela Prati per i loro veleni al GF Vip 1. Persino lo stesso Giovanni Ciacci (che arriverà giovedì) si è trattenuto sulla Prati, commentando semplicemente di non aver gradito la sua frangia. Chiaramente, è solo questione di tempo prima che emergano le prime vere dinamiche.

Per il resto, vale la pena stendere un velo pietoso su Giulia Salemi. Il suo ruolo da commentatrice social è stato, come previsto, un mezzo flop. Leggere tweet che non creano dinamiche in puntata non serve a niente, se non ad elogiare la trasmissione e i suoi concorrenti. Tutta roba già vista e ritrita, che non aggiunge nulla alla trasmissione se non i classici proclama del tipo “Siamo primi in tendenza!”.