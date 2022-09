Belen, caos in aeroporto: l’assurda lite, interviene la polizia

Belen Rodriguez ha scatenato il panico in aeroporto a Milano! La conduttrice di Tu sì que vales era in partenza con la figlia Luna Marì. Sole solette loro due, come ha scritto lei stessa su Instagram poche ore fa. Belen ha postato una foto in cui c’è Luna Marì nel passeggino e sono circondate dai bagagli. Lei ha scritto che erano in partenza per una trasferta solo loro due, senza Santiago né Stefano De Martino. E forse proprio Stefano sarebbe intervenuto per fermarla, magari, quando la showgirl ha dato il via a una lite con i paparazzi.

A rendere nota la vicenda è stato The Pipol su Instagram. Nella notizia si legge che Belen è partita poco fa da Milano Linate insieme alla figlia Luna Marì, ma non prima di aver scatenato il panico. A quanto pare Belen non avrebbe gradito la presenza dei paparazzi. In un primo momento avrebbe chiesto aiuto alle assistenti di volo, poi si sarebbe fatta avanti in prima persona contro i fotografi. La discussione però ha attirato l’attenzione degli altri passeggeri presenti e in attesa del volo.

La Rodriguez avrebbe chiesto di non essere fotografata altrimenti avrebbe chiamato la polizia. “In aeroporto non potete fotografarmi”, queste sarebbero state le sue parole. I fotografi le hanno spiegato che in realtà gli scatti ai personaggi pubblici sono consentiti anche in aeroporto. Belen era molto nervosa e si è rivolta alla polizia. Solo il loro intervento pare sia riuscito a calmarla. La Rodriguez avrebbe chiesto loro conferma del fatto che non fosse possibile fotografare qualcuno in aeroporto. Insomma, era convinta di ciò che diceva.

Le forze dell’ordine però hanno riportato Belen con i piedi per terra e le hanno spiegato che le foto in aeroporto sono consentite, eccome. Quindi i paparazzi hanno ripreso a scattare foto, hanno continuato a svolgere quella che è la loro professione. Belen è andata via senza replicare, ma pare fosse evidentemente irritata e contrariata. Una lite che si poteva evitare, in ogni caso. Sotto al post su Instagram con il gossip, inoltre, non pochi hanno scritto che Belen è diventata Belen proprio grazie ai paparazzi.