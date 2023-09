Giulia Salemi sbrocca: “Zizzania con Signorini? Non ve lo permetto”

Giulia Salemi, in un lungo post social, si è sfogata e ha fatto chiarezza su quanto accaduto in occasione dell’intervista a Fanpage.

Com’è ormai noto, il ruolo di opinionista social al Grande Fratello, che prima apparteneva a Giulia Salemi, è stato ora affidato a Rebecca Staffelli. Recentemente, in occasione della Milano Fashion Week, l’influencer italo-iraniana è stata interpellata sull’argomento da Fanpage.it, ma sembra che una delle frasi dette dall’ex gieffina sia stata cambiata, costringendo la Salemi a fare chiarezza via social.

Giulia Salemi e quella frase cambiata: la spiegazione

Secondo quanto riportato dalla testata, infatti, Giulia Salemi avrebbe risposto con un secco “no comment” alla domanda sulla nuova edizione del Grande Fratello. L’influencer, tuttavia, ha voluto far sapere di non aver mai detto quelle parole. La sua riposta sarebbe stata cambiata e la Salemi ha spiegato cosa sarebbe successo in un lungo post social:

“‘Ragazzi scusate ma devo andare…’ è diventato ‘No comment’ Durante una sfilata della FW vengo fermata da un giornalista di Fanpage (testata che stimo) che mi chiede due battute sullo show appena visto. Nonostante fossi davvero di corsa, perché questa è una settimana frenetica dove si vive a 100 all’ora, dico comunque di sì perché il tema mi sta a cuore. L’intervista è anche bella ma, come spesso accade, la mia gentilezza ed educazione ha ispirato la fantasia dei giornalisti cinici in cerca di clickbait cambiando una frase che ovviamente diventa titolo da strumentalizzare da una stampa poco attenta alla verità e più interessata al clamore. Che nessuno si permetta di mettermi in bocca parole per creare zizzania nei confronti di un programma ed un conduttore a cui devo solo gratitudine. Grazie!“.

Con queste parole, Giulia Salemi ha fatto sapere di non aver detto quella frase che le è stata attribuita, ma allo stesso tempo ha voluto esprimere la sua gratitudine per il conduttore del Grande Fratello, Alfonso Signorini. Nei commenti del post, diversi utenti si sono schierati con Giulia Salemi, appoggiando la sua decisione di fare una precisazione su quanto accaduto. Qualcuno, tuttavia, ha invitato l’influencer a non generalizzare in merito al discorso della stampa poco attenta.

Giulia Salemi e il recente sfogo di Dayane Mello

Solo poche ore prima, Dayane Mello, modella brasiliana ed ex Grande Fratello Vip, si era resa protagonista di uno sfogo in una diretta Instagram e dalle sue parole, pur non facendo nomi, si era ipotizzato che potesse avercela proprio con Giulia Salemi. Quest’ultima avrebbe negato il saluto alla modella durante la Milano Fashion Week, scappando via e facendo finta di non vederla.

A detta di Dayane, il motivo sarebbe stato il non voler essere messa in ombra dalla sua presenza. Fatto sta che la modella aveva comunicato di aver smesso di seguire alcune persone, perché si sarebbe accorta che non erano più sue amiche. Non è chiaro, ad ogni modo, se Dayane Mello, con questo sfogo, si sia rivolta effettivamente a Salemi. Su Instagram, comunque, le due non si seguono più.