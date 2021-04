Giulia Salemi, arriva la risposta a Chiara Nasti: com’è nato il costume Kim

Giulia Salemi risponde a Chiara Nasti sulla questione riguardante i costumi. In questi ultimi giorni l’ex concorrente del GF Vip 5 è finita nella bufera, in quanto accusata di aver copiato il modello Kim della linea beachwear della nota fashion blogger campana. Proprio la fidanzata di Nicolò Zaniolo ha deciso in questi giorni di parlare della questione e non è mancata, ovviamente, la frecciata alla Salemi. Sebbene abbia nascosto il nome dell’ex gieffina, la Nasti ha risposto alle curiosità dei fan, mostrandosi un po’ infastidita dalla questione. Non si è prolungata molto sull’argomento, ma ha comunque conquistato l’attenzione di tutti. Ed ecco che, durante la diretta in occasione del suo compleanno, la Salemi si ritrova a rispondere a questa accusa.

Di recente ha lanciato la sua linea beachwear SMMR ed è finita per ricevere non poche critiche da parte di molti utenti sui social. Innanzitutto un modello che hanno lanciato sia lei che Eleonora Rocchini nella sua Maison Roel ha ricevuto non pochi commenti negativi. Il motivo? Sono tanti coloro che sono convinti del fatto che le due abbiano inserito nel loro brand un modello già esistente, copiando qualcuno. Ma c’è un altro indumento che ha generato polemiche e si tratta del costume intero Kim, presente nella linea della modella italo-persiana.

Durante la diretta è Pierpaolo Pretelli ad accorgersi di alcuni commenti riguardanti questo modello. L’ex velino non riesce a comprendere come mai compaia spesso il nome di Chiara Nasti quando si parla del costume in questione. La Salemi risponde alla sua curiosità e fa qualche precisazione al riguardo.

“Poi c’è il modello Kylie, poi ci sono tutte le principesse Disney che adoro, Mulan, Jasmine. Il nome di Chiara Nasti? È uscita una roba dei costumi. Io parlo delle Kardashian da sempre. Non c’è stata assolutamente volontà da parte mia di copiare nessuno, se non che ho dato una serie di nomi: le principesse e la famiglia Kardashian. Si sa che io nomino sempre le Kardashian”

Questa è ciò che dichiara sulla questione Giulia Salemi, rispondendo così a Chiara Nasti. Siccome Kim Kardashian utilizza spesso un body uguale al costume che ha realizzato per il suo brand, la modella ha scelto di dargli il nome ‘Kim’. Questa sua spiegazione riuscirà a convincere tutti?

Va precisato che il costume in questione sembra essere identico al body lanciato, molto tempo fa, dalla Nasti e porta anche lo stesso nome. Detto ciò, intanto, la Salemi ci tiene a ringraziare tutti coloro che hanno già acquistato sul sito della sua linea di beachwear e fa notare che due o tre modelli sono già andati sold out.

Sembra che tutti i capi abbiano avuto un grande riscontro. Ha tentato di creare dei modelli adatti per ogni corpo e per le donne di qualsiasi età, variando dalla taglia xs alla xl. Il suo brand, oltre i costumi, propone anche capi di abbigliamento estivi, tra top, gonne e parei.