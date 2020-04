Giulia Salemi e la quarantena: “Sono single, ma non sono sola”

Giulia Salemi racconta la sua quarantena: “Sono single, ma non sono sola”

Archiviata da tempo la storia con l’ex fidanzato Francesco Monte, l’ex gieffina al momento è ancora single. Giulia Salemi ha rilasciato un’intervista per il settimanale Chi in cui ha raccontato come sta trascorrendo questo difficile momento di quarantena a causa dell’emergenza Coronavirus. Solo qualche settimana fa, la modella lamentava il fatto di soffrire molto per quanto sta accadendo: la famiglia è lontana e lei si è ritrovata praticamente da sola a Milano. Non del tutto però: le sue ultime dichiarazioni raccontano di un amico che le sta accanto in questo periodo drammatico per l’intero Paese.

“Gli amori vanno e vengono ma gli amici veri restano”

“Sono single, ma non sono sola, ho scelto di trascorrere la quarantena con il mio amico Matteo Evandro perché gli amori vanno e vengono, ma gli amici veri restano. E poi la quarantena con il fidanzato è pesantissima, scatta la litigata facile e devi sempre essere in ordine e mantenere il sex appeal, mentre ci sono giorni in cui mi lavo solo i denti e ho il capello crespo. Con un amico non ti senti solo, ma puoi prenderti i tuoi tempi: ci sono momenti di sconforto in cui mi chiudo in me stessa e piango ma poi, nelle dirette Instagram, cerco di essere forte e trasmettere allegria”, ha affermato Giulia nell’intervista rilasciata a Chi. In seguito ha elogiato il nostro Premier Giuseppe Conte. “Il web fa grande compagnia e aiuta i giovani ad interpretare questo momento. Sono una ‘bimba di Conte’, il nostro premier, perché è rassicurante e dice ‘Andrà tutto bene’. Mi piace credergli”.

Francesco Monte e quella frecciatina per le ex

Intervistato per il settimanale Gente, Francesco Monte è stato al centro del gossip per via delle sue numerose storie d’amore intraprese con ragazze che fanno parte dello showbiz italiano. Attualmente la sua vita privata è stabile, è felice accanto a Isabella De Candia, modella e imprenditrice pugliese. In molti si sono accorti finalmente del suo talento, soprattutto dopo la sua partecipazione a Tale e Quale Show: “Dipende anche da chi hai accanto, da cosa vuole, io non ho mai cercato i riflettori a ogni costo”, ha replicato l’ex tronista. Una chiara frecciatina per le ex fidanzate?