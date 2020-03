By

Francesco Monte e il gossip: la stoccata alle ex fidanzate Giulia Salemi, Teresanna Pugliese, Cecilia Rodriguez, Paola Di Benedetto

Felice da mesi con Isabella De Candia, modella e imprenditrice pugliese, Francesco Monte ha lanciato una bella frecciatina alle sue ex fidanzate. Che lavorano tutte nel mondo dello showbiz e hanno vissuto, o stanno vivendo in questo periodo, l’esperienza del Grande Fratello Vip. Per chi l’avesse dimenticato stiamo parlando di: Teresanna Pugliese, Cecilia Rodriguez, Paola Di Benedetto, Giulia Salemi. Monte ha conosciuto la prima a Uomini e Donne nel 2012 mentre nel 2013 si è innamorato della sorella di Belen. Una storia durata ben quattro anni alla quale è seguita quella breve con Paola (2018) e quella con Giulia (2019). Ma cosa ha detto ora Francesco?

Francesco Monte è oggi felice accanto alla bella pugliese Isabella De Candia

Nell’ultima intervista concessa al settimanale Gente a Francesco Monte è stato fatto notare che negli ultimi anni si è parlato più del gossip sulla sua vita privata che sul suo impegno nel mondo dello spettacolo. Una situazione che ora si è capovolta: da quando è iniziata la storia con Isabella De Candia e il tarantino ha partecipato a Tale e Quale Show in molti si sono finalmente accorti del suo talento. “Dipende anche da chi hai accanto, da cosa vuole, io non ho mai cercato i riflettori a ogni costo”, ha replicato Francesco. Una chiara allusione alle sue ex fidanzate? A quanto pare sì… Ben diverse le parole rivolte a Isabella, con la quale ha deciso di convivere a Milano.

Cosa ha detto Francesco Monte sulla nuova fidanzata Isabella De Candia

“Io e Isabella siamo molto compatibili. Ci troviamo bene. E siamo normali“, ha precisato Francesco Monte. “Ho l’istinto paterno, ma per ora i figli sì, sono belli, ma quelli degli altri! È ancora presto per diventare genitore. Così come parlare di nozze è prematuro, anche se nel futuro mi immagino con Isabella”, ha aggiunto il 32enne, che ha ricevuto nei giorni scorsi un’interessante proposta di lavoro negli Stati Uniti.