Francesco Monte dopo J.Lo: “Ho ricevuto una proposta in America”

Francesco Monte news: dopo la campagna pubblicitaria con Jennifer Lopez una nuova occasione negli Stati Uniti

La carriera di Francesco Monte è pronta a decollare in America. Dopo la campagna internazionale accanto a Jennifer Lopez, che ha visionato attentamente il suo curriculum, l’ex tronista di Uomini e Donne ha ora ricevuto una interessante proposta dagli Stati Uniti. A confessarlo il diretto interessato in un’intervista al settimanale Gente, nel numero in edicola da venerdì 13 marzo. Lontano dal mondo del gossip da quando ha incontrato la modella e imprenditrice Isabella De Candia, Monte sta ora valutando il da farsi. Sicuramente prima aspetterà l’evolversi dell’emergenza Coronavirus ma intanto è orgoglioso di come sta procedendo il suo percorso lavorativo.

Il futuro di Francesco Monte: le ultime dichiarazioni del bel tarantino

“Mi hanno proposto di trasferirmi per un po’ in America, a Los Angeles, e mi piacerebbe molto accettare: è da anni che sogno un’esperienza oltreoceano”, ha dichiarato Francesco Monte alla rivista edita da Hearst Magazine. Ed è la verità: già ai tempi della relazione con Cecilia Rodriguez il tarantino stava valutando il trasferimento in California per approfondire i suoi studi nel campo della recitazione. “Dovessi partire per Los Angeles non andrei di certo da solo… Potrei rimanere sei mesi. O forse di più”, ha aggiunto l’ex concorrente di Tale e Quale Show. Che si riferisce ovviamente alla fidanzata Isabella De Candia, con la quale convive a Milano. “Siamo molto compatibili. Ci troviamo bene. E siamo normali”, ha puntualizzato il 32enne.

Francesco Monte ringrazia Stefano Sala per il lavoro con la Lopez

In attesa di scoprire i nuovi progetti lavorativi, Francesco Monte ha pubblicamente ringraziato Stefano Sala, il modello conosciuto al Grande Fratello Vip 2018. È stato Sala a mettere in contatto Monte con il brand americano che l’ha poi scelto per la campagna pubblicitaria accanto a Jennifer Lopez.