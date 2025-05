Giulia Salemi punge Pierpaolo, Veronica Gentili interviene

Nella puntata del 3 maggio 2025 di Verissimo, Silvia Toffanin ha ospitato nello studio di Cologno Monzese la giornalista Veronica Gentili e Pierpaolo Pretelli per parlare della nuova edizione dell’Isola dei famosi, a cui prenderanno parte: lei come conduttrice e lui come inviato in Honduras. Nel corso dell’intervista, la padrona di casa ha fatto loro una sorpresa: la redazione del programma ha raccolto i saluti di amici e parenti dei due, tra cui un messaggio di Giulia Salemi, che si è mostrata un po’ gelosa nei confronti del suo compagno.

Il messaggio di Giulia Salemi

Da giorni Giulia Salemi non parla d’altro se non della nuova avventura del compagno Pierpaolo all’Isola dei famosi. Prima il vlog su Youtube e le lacrime sui social, ora il messaggio inviato a Verissimo attraverso cui ha tentato di essere simpatica, senza però, secondo l’opinione pubblica, riuscirci.

Dopo aver fatto un grande in bocca a lupo al fidanzato e alla nuova conduttrice del reality, ha stuzzicato Pretelli sulle hondurine che incontrerà dall’altra parte del mondo, le quali potrebbero fargli perdere la testa durante la sua permanenza di due mesi.

La risposta di Veronica Gentili

Mentre Silvia Toffanin e Pierpaolo Pretelli si sono limitati a ridere alla battuta di Giulia Salemi, Veronica Gentili, invece, non si è trattenuta ed ha risposto a modo all’influencer, ma sempre con stile e rispetto. La giornalista ha tenuto a tranquillizzarla, spiegando che il suo collega non avrà tempo di interagire con le abitanti dell’Honduras, perché avrà molto lavoro da fare. Tuttavia, se dovesse farlo, sarà sua premura andarlo a prendere e metterlo in riga.

La nuova edizione dell’Isola dei famosi

Il 7 maggio 2025 inizierà una nuova edizione dell’Isola dei famosi con Veronica Gentili alla conduzione per la prima volta. La giornalista ha dichiarato di essere molto emozionata e di aver accettato l’opportunità perché è sempre pronta a mettersi in gioco, accogliendo tutte le sfaccettature del suo lavoro. Anche per Pierpaolo Pretelli si tratta di una novità, ed è già volato in Honduras, salutando la compagna e i figli. Infine, c’è Simona Ventura, opinionista del programma, l’unica ad aver partecipato al reality e ad averlo condotto in passato, quando era in onda sulla Rai.

Secondo quanto spoilerato da Veronica Gentili, questa edizione sarà molto diversa dalle precedenti, in particolare per quanto riguarda la scelta dei concorrenti. Insieme agli autori, ha deciso di comporre un cast originale con personalità molto diverse tra loro.

Angelo Famao, Teresanna Pugliese, Camila Giorgi, Nunzio Stancampiano, Chiara Balestrieri e Carly Tommasini, Leonardo Brum, Ibiza Altea, Samuele Bragelli, Lorenzo Tano sono i giovani naufraghi. A questi si aggiungono gli over 40 che sonoOmar Fantini, Cristina Plevani, Mirko Frezza, Paolo Vallesi, Loredana Cannata, Patrizia Rossetti, Antonella Mosetti, Mario Adinolfi e Alessia Fabiani. Ne vedremo delle belle.