Giulia Salemi, Pretelli è tornato: il regalo di lei (foto), lui senza parole

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono riuniti dopo settimane di lontananza forzata. I due hanno dovuto separarsi temporaneamente per via degli impegni professionali dell’ex velino che è stato ingaggiato da Mediaset nel ruolo di inviato de L’Isola dei Famosi. In Honduras ha svolto un ottimo lavoro. Ma perché è rientrato a Milano nelle scorse ore visto che il reality show dei naufraghi si è concluso più di una settimana fa? Perché concluso il lavoro nel programma ha fatto tappa a Miami, dove vive il suo primo figlio Leonardo, frutto d’amore avuto con Ariadna Romero. Da tempo la modella vive negli Usa. Pretelli, dall’Honduras, ha così preso un aereo per gli Stati Uniti, trascorrendo del tempo con il figlio. Nella giornata di ieri è rientrato a Milano e ha portato con sé anche il bimbo di 8 anni.

Giulia Salemi e il compagno hanno celebrato la reunion anche sui social, attraverso un dolce album fotografico postato su Instagram. “Riuniti”, ha scritto la coppia, a commento di un affettuoso carosello di immagini di famiglia. In uno scatto, Leonardo e Kian, il figlio di Pretelli e dell’influencer italo-iraniana, sono stati immortalati con indosso due magliette coordinate: “Big Brother” per il primo, “Little Brother” per il secondo.

In una foto è stato ripreso un pianoforte bianco, su cui è spiccato un bigliettino scritto da Salemi: “Bentornato, ci sei mancato tanto. Ti amiamo”. Un regalo che l’influencer ha voluto fare alla sua dolce metà che, come è noto, è appassionato di pianoforte. Pretelli è rimasto dolcemente stupito per il dono e senza parole. Così ha condiviso il regalo nelle sue storie, chiosando: “Tu sai come stupirmi”.

Nei giorni scorsi, Pretelli si è anche beccato delle critiche folli e sconsiderate. Nel pazzo mondo dei social dove tutto, ahi noi, è concesso, c’è chi lo ha biasimato per non aver subito fatto rientro da Giulia Salemi dopo la conclusione de L’Isola dei Famosi. Qualche haters ha scritto che non serve una settimana a Miami per portare con sé un bambino, affermando che l’ex velino si sarebbe sollazzato placidamente sotto il sole della Florida fregandosene della compagna. Odiatori senza né arte né parte che, come al solito, danno aria alla bocca senza fare alcun ragionamento sensato.