Giulia Salemi, Pretelli e Ariadna: tutti insieme per festeggiare Leo

Ai festeggiamenti per i 4 anni del figlio dell’ex gieffino e della bella modella cubana anche una presenza inaspettata: ecco di chi si tratta

Dopo aver trascorso dei giorni di vacanza in Sardegna, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono tornati a Roma per un avvenimento molto importante: il compleanno del piccolo Leonardo. Il bambino, apparso anche al Grande Fratello Vip, è figlio dell’ex gieffino e della modella cubana Ariadna Romero.

Nelle ultime ore sia la Romero, che i Prelemi hanno condiviso sui loro rispettivi account ufficiali delle Instagram Stories che riprendono alcuni momenti topici della festa. Un party a tema dinosauro, un animale che è molto caro al piccolo Leo.

Una festa davvero molto bella in una location immersa nel verde. Un’ambientazione perfetta per giochi, bolle di sapone e tanto altro. Tra i presenti, quindi, anche la nuova compagna di Pretelli, Giulia Salemi. Diversi utenti avevano chiesto ad Ariadna in quali rapporti fosse con l’influencer.

La risposta della bella modella cubana ha però scontentato le malelingue del gossip nostrano. Ariadna ha ribadito che lei e Giulia sono in ottimi rapporti. Dunque per quale motivo la Salemi non avrebbe dovuto presenziare al compleanno del piccolo Leonardo?

Sicuramente questo è stata anche un’occasione per Giulia conoscere anche i tanti amici e parenti dell’ex velino di Striscia la notizia. Pierpaolo e Leonardo hanno un rapporto davvero molto bello e speciale. Durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, l’ex gieffino ha tante volte parlato del figlio.

E dell’amore che lo lega al piccolo Leonardo. Tra i tanti che hanno voluto inviare gli auguri al piccolo Leo anche Dayane Mello. Nelle sue ultime Instagram Stories, l’ex gieffina ha infatti pubblicato un’immagine della figlia insieme al figlio di Pierpaolo.

Uno scatto, quello, fatto con tutta evidenza durante la finale del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini, infatti, fece una splendida sorpresa a Dayane e Pretelli, facendoli incontrare con i loro rispettivi figli. Poco prima che si spegnessero per sempre i riflettori su quella che è stata la più lunga edizione del reality.

Quella del Grande Fratello Vip è stata l’occasione per far conoscere quindi Leonardo e la Bubi al grande pubblico televisivo. Che ora sono pazzi anche di loro.