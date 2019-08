Giulia Salemi, lo sclero di Fariba in diretta: la figlia svela tutto

Fariba Tehrani e Giulia Salemi, mamma e figlia sempre più unite

Giulia Salemi e Fariba Tehrani si sono fatte conoscere a Pechino Express e hanno dato spettacolo al Grande Fratello Vip, durante il quale è nata la storia tra la prima e Francesco Monte. Le due sono state spesso al centro dell’attenzione per i loro modi strambi di fare – non dimentichiamo i tanto chiacchierati riti della madre – e diverse volte Giulia ha mostrato di subire gli atteggiamenti di Fariba che dal suo canto ha sempre sostenuto di comportarsi come un genitore qualsiasi. Dopo la fine della storia con Francesco Giulia e Fariba continuano ad essere ancora al centro del gossip perché hanno dei profili Instagram molto attivi e non esitano mai a condividere le loro giornate con i fan.

Giulia prende il sole in piscina: l’avvertimento di Fariba

Recentemente ad esempio Giulia ha pubblicato delle storie in cui la si vede prendere il sole in piscina e Fariba… sclerare! Sì, avete letto bene: la Tehrani ha visto che sua figlia non aveva messo la crema solare e le ha subito inviato un messaggio chiarissimo – “Metti subito filtro solare. Tu invecchi presto se non metti” – che la figlia ha ovviamente condiviso con tutti i suoi fan; delle storie piuttosto divertenti, bisogna dirlo, come sono stati divertentissimi tutti i momenti che le hanno viste protagoniste durante Pechino Express.

Il futuro di Giulia Salemi in TV dopo la storia con Francesco Monte

Intanto ci si chiede se la Salemi avrà qualche ruolo in TV dopo la fine della storia con Francesco Monte. La nostra idea è che possa essere un’ottima tronista, anche se pure Klaudia Poznańska – come vi diciamo ormai sempre – avrebbe il suo perché nel programma di Maria De Filippi; certo, Giulia farebbe molto più scalpore, essendo più conosciuta, ma non è detto che chi ha più notorietà sia destinato a fare un percorso migliore di chi invece è meno noto. Se Maria De Filippi portasse Fariba in trasmissione sarebbe tuttavia un colpaccio: dove le troverebbe una mamma e una figlia così?