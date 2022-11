Giulia Salemi: “Perché Pierpaolo Pretelli è stato la mia dieta”

Giulia Salemi intervistata dal settimanale Chi ha parlato del suo discorso alla Camera dei Deputati nel giorno contro la violenza sulle donne. Per l’influencer è stata un’emozione unica e quando è stata chiamata stentava a crederci. Si è domandata perché proprio lei fosse stata scelta e se fosse la persona adatta. Dopo aver riflettuto, ha provato a sgomberare la mente dai quesiti.

“Mi sono chiesta: “Perché io? Sarò la persona giusta?” Poi ho pensato che, se avevano chiamato me un motivo c’era. Il mondo digitale sta avvicinando i giovani alle istituzioni e il mio video è arrivato a milioni di persone”. La conduttrice di Salotto Salemi, dopo il suo discorso, ha ricevuto molti messaggi di donne che hanno trovato il coraggio di denunciare ma che hanno paura perché c’è il rischio di morire prima che vengano presi provvedimenti seri: “Servono leggi più severe”.

Da qualche anno la carriera dell’influencer ha preso il volo. Dopo aver condotto l’anno scorso GF Vip Party e Salotto Salemi (che è tornato anche in questa stagione televisiva), ora fa parte del cast fisso del reality che l’ha fatta conoscere al grande pubblico, il Grande Fratello Vip, dove si occupa della parte social. Dà modo ai commentatori di Twitter di interagire con il programma e con i concorrenti:

“Per me questo è un momento di successo. Sono autonoma, indipendente e sto diventando la donna che volevo essere. Sono fidanzata e l’amore è un grande successo. Sto lavorando e fare quello che mi piace è un grande successo. Il successo può essere deleterio. Bisogna mettersi in discussione senza perdere umanità, in un settore in cui la si perde facilmente”.

La Salemi ha poi raccontato qual è la libertà più grande che ha potuto prendersi: “Poter essere finalmente me stessa“. Prima di arrivare a questa fase lavorativa in cui è apprezzata e richiesta, da lei si aspettavano solo che tenesse alta l’attenzione in quanto bella ragazza. Ora, il poter mostrare anche la sua parte più profonda, l’ha resa libera. Poter essere se stessa sui social, in televisione e nella vita è il suo traguardo più grande, così come il poter scegliere cosa fare, cosa dire no e su cosa lavorare senza scendere a compromessi.

Non si sente più la ragazzina in cerca di approvazione, è più matura e più sicura di sé. L’italo persiana ora si piace pure fisicamente, anche se è stato un percorso lungo. Racconta di essersi tormentata per anni perché non riusciva ad accettarsi al cento per cento. Passava da diete ferree a divorare qualsiasi cibo. Era infelice. Tutto è cambiato dopo il GF Vip5 e grazie anche al suo compagno Pierpaolo Pretelli conosciuto proprio nella Casa più spiata d’Italia. L’ex velino ha avuto un ruolo fondamentale nella crescita dell’influencer:

“Sono cambiata dopo il GF Vip e grazie a Pierpaolo che mi ha dato molta serenità, è stato lui la mia dieta!”.

Giulia e Pierpaolo stanno insieme ormai da due anni e da poco sono andati a convivere a Milano. In una recente ospitata a Verissimo, la ragazza ha raccontato che dopo il GF Vip le malelingue dicevano che sarebbero durati “da Natale a Santo Stefano” giusto il tempo di qualche copertina. A distanza di due anni invece sono più uniti che mai.