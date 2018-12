Giulia Salemi, fiume in piena. Parole su GF, Ilary, Signorini, Monte.

Giulia Salemi è un fiume in piena. Lunghissimo messaggio: le ultime parole sul GF Vip e su Ilary Blasi, Signorini e Monte

Giulia Salemi senza freni! L’italo persiana fa il punto su tutto e tutti, attraverso un lunghissimo post pubblicato su Instagram. La ragazza è un fiume in piena che trabocca soddisfazione per l’avventura vissuta. “Innanzitutto grazie Grande Fratello; è stato un percorso bellissimo che non dimenticherò mai... Grazie perché a ogni cosa che mi succedeva tu eri lì con il tuo grande occhio a farmi maturare, riflettere e cambiare per sempre!”. La modella non si scorda nemmeno di ringraziare tutti la produzione del reality. Un pensiero anche per la conduttrice e il Direttore di Chi: “Grazie ad Ilary, ad Alfonso e a tutti quelli che ci hanno ‘accudito’ 24h su 24”.

“Ho varcato l’ingesso come una Giulia bambina ed esco come una Giulia donna”

“Veramente è stata un’esperienza unica e pazzesca – prosegue – un turbinio di emozioni. Sono estremamente grata di aver avuto l’opportunità di viverla e di essere giunta così vicina a quel traguardo così lontano”. Nessuna polemica per la sua eliminazione chiacchieratissima. “Non mi sarei mai aspettata che un programma televisivo potesse stravolgermi così tanto internamente da tirare fuori tutta la mia personalità – scrive sempre la Salemi -. “Ho varcato l’ingesso come una Giulia bambina ed esco come una Giulia donna, più matura e consapevole di ciò che sono e di ciò che desidero nel mio futuro”. La showgirl è soddisfatta, soprattutto perché è convinta di essersi messa in discussione, di aver vissuto forti emozioni e di aver avuto un significativo miglioramento dal punto di vista umano. E su Francesco Monte…

“Ho provato anche un sentimento forte che non provavo da anni”

“Ho affrontato le mie fragilità e insicurezze – continua a riflettere Giulia– che mi trascinavo da tempo, superando quella paura di continui pregiudizi che mi hanno tormentano per anni, capendo che la forza e tutte le risposte devo trovarle dentro di me… “. Poi un pensiero per gli amici che ha trovato all’interno della Casa. Ma soprattutto un pensiero per Francesco: “Ho trovato amici veri che mi hanno capita e voluto bene e ho provato anche un sentimento forte che non provavo da anni”. “Questo è solo uno step della mia vita, un punto di partenza per una continua crescita”, ha sancito Giulia, prima di ringraziare il pubblico che l’ha sostenuta e le ha dimostrato molto affetto.