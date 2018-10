Giulia Salemi in lacrime, Fariba: “Non volevo incontrare Monte, ha deciso il GF”

Giulia Salemi in lacrime al GF Vip, parla Fariba: “Io volevo incontrare mia figlia, non Francesco Monte”

Fariba Tehrani torna a parlare di quanto accaduto con la figlia Giulia Salemi nel corso della quarta puntata del Grande Fratello Vip. Scendendo nel dettaglio, oggi a Mattino 5 la donna racconta di essere stata messa dal programma di fronte a Francesco Monte, lei invece avrebbe preferito incontrare la figlia. Queste sono le parole di Fariba, dopo aver visto Giulia in lacrime durante la puntata. In particolare, la Salemi non avrebbe per nulla apprezzato l’intromissione della madre. La giovane gieffina ha, infatti, chiesto a Fariba di farsi da parte, in quanto vuole vivere questa esperienza solo con la sua testa. Non è la prima volta che Giulia parla del rapporto con la madre, che da sempre cerca di consigliarla in tutti i suoi rapporti. Ora la Salemi rivela di essere pronta finalmente a portare avanti un percorso tutto suo. A Mattino 5 gli opinionisti fanno notare proprio questa richiesta di Giulia a Fariba. Quest’ultima, però, ammette di essere stata chiamata dallo stesso programma.

Giulia Salemi e la frequentazione con Iannone: Fariba fa un chiarimento

Fariba ammette che lei avrebbe voluto vedere la figlia, anziché avere un confronto con Monte. Intanto, sempre nel corso della quarta puntata, la Salemi ha rivelato di non avere avuto alcuna frequentazione con Andrea Iannone. A Mattino 5 era stata la stessa Fariba a parlare di questo flirt, come ricorda anche Federica Panicucci. Ora la donna, però, dichiara che Alfonso Signorini durante la diretta avrebbe cambiato la sua frase. Ma la conduttrice ci tiene a precisare che l’opinionista ha solo riportato ciò che lei stessa ha detto a Mattino 5. Per quanto riguarda Iannone, ora Fariba ammette di aver letto la notizia su una rivista anni fa, ma di non averne mai effettivamente parlato con la figlia.

Giulia Salemi e il rapporto con la madre: lacrime al Grande Fratello Vip

“Io e Giulia ci vediamo pochissimo e parliamo di cose più importanti”, rivela Fariba a Mattino 5. La donna si giustifica per la notizia su Iannone, smentita prontamente dalla Salemi nella quarta puntata. Ora la madre di Giulia rivela che si trattava di un’uscita giornalista e non di un vero e propro flirt.