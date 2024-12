Giulia Salemi: ‘Nessuno mi convince’. Ultima rivelazione sul figlio

Giulia Salemi non vede l’ora di diventare mamma e nell’attesa che il tempo della gravidanza finisca, l’influencer condivide tutte le emozioni con i fan che la supportano e seguono da tanti anni. A sostenerla c’è il suo compagno di vita e futuro papà Pierpaolo Pretelli con il quale si divide i compiti in casa e tutte le faccende quotidiane. I due avrebbero ancora dubbi sul nome del bebè in arrivo ma hanno stilato una lista di quelli più papabili.

Come si chiamerà il figlio di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi è stata ospite a Verissimo lo scorso 7 dicembre 2024 e durante l’intervista ha parlato molto della gravidanza, dell’amore per il suo compagno Pierpaolo e della sua famiglia. La Toffanin le ha chiesto il nome del bambino in arrivo ma l’influencer è stata molto vaga ed ha iniziato a dire che per adesso lei e il futuro papà lo chiamano ‘pistacchio’.

La coppia sta ancora pensando a come si chiamerà il loro figlio e per il momento è stata fatta una lista con i nomi più papabili che la Salemi ha condiviso sui social nelle ultime ore.

Tra i tanti ci sono Vittorio, Louis, Rafael, Leandro, Orlando, Bryan, Dylan, Damiano, Axel, Theo, Micheal, Nadir, Ian, Samir, Cyrus, Aron, Julien.

Oltre a pubblicare l’elenco, l’influencer ha riferito che nessun nome la convince fino in fondo e per questo è ancora indecisa.

Quando nasce il bambino

Il bambino di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli dovrebbe nascere entro l’inizio di gennaio. Tuttavia, è probabile che l’influencer possa partorire prima.

La storia d’amore dei Prelemi

Galeotta fu la casa del Grande Fratello che li ha fatti incontrare. Oltre la porta rossa è iniziata la storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che nel corso degli anni ha subito alti e bassi ma adesso sta toccando il momento più bello della relazione: l’attesa del bebè in arrivo. Qualche tempo fa i due ex gieffini hanno attraversato un periodo di crisi di cui loro stessi hanno parlato ai fan che li seguono e sostengono in ogni situazione. Per fortuna si è trattato soltanto di qualche mese e poi la coppia è tornata ad essere più complice e unita di prima tanto da decidere di mettere alla luce un bambino.

Oggi i due si godono il momento, stanno per diventare genitori e si mostrano molto felici. Proprio l’influencer lo ha confermato durante l’ultima intervista a Verissimo: sono mesi pieni di gioia e di grandi cambiamenti.