Giulia Salemi e Francesco Monte sorprendono tutti: il grande gesto di solidarietà della coppia

Giulia Salemi e Francesco Monte appaiono innamorati più che mai dopo la loro partecipazione al Grande Fratello Vip. I due, al contrario di quello che le male lingue hanno più volte insinuato, oggi passano sempre più tempo insieme. La complicità ritrovata nel rapporto di coppia, inoltre, sembra avvicinarli e unirli sempre (anche quando c’è da prendere decisioni importanti come quella appena resa nota sui loro profili social). Giulia e Francesco, attraverso delle Instagram stories, hanno spiegato di aver preso una decisione davvero importante: gli ex gieffini, grazie al contributo di alcuni fan, devolveranno una somma non indifferente di denaro in beneficenza.

Francesco Monte e Giulia Salemi grazie ai loro fan aiuteranno i bambini ammalati di Taranto: il gesto della coppia

Due fan club di Francesco Monte e Giulia Salemi si sono mobilitati nei mesi scorsi e, quando la coppia si trovava ancora all’interno della Casa del Gf Vip, hanno raccolto un’ingente somma di denaro. Il motivo? Lo scopo, inizialmente, era mandare un messaggio aereo ai due. Fallito il progetto, però, hanno deciso in accordo con Giulia e Francesco di fare qualcosa di molto più importante. Come accennato sopra, e come raccontato dai Fralemi su Instagram, i soldi verranno donati ad un associazione di Taranto che da anni si occupa e sostiene i bambini ammalati di tumore e le loro famiglie.

Francesco Monte dopo la morte della madre

Quello di Francesco Monte e Giulia Salemi è sicuramente un gesto nobile. Il denaro verrà usato per un’importante causa che sta a cuore a tutti, soprattutto a Francesco. Come molti sapranno, infatti, il bel tarantino ha perso anni fa sua madre a causa del cancro. L’ex tronista di Uomini e Donne, in diverse occasioni, ha parlato in passato del suo lutto e, tutte le volte, non è mai riuscito a trattenere l’emozione.