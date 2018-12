Giulia Salemi, parla Fariba: “Con Monte durerà da Natale a Santo Stefano”

Giulia Salemi, parla la mamma Fariba: Con Francesco Monte? “Durerà da Natale a Santo Stefano”

Una protagonista indiretta di questa edizione del Grande Fratello Vip è stata sicuramente Fariba, la mamma di Giulia Salemi. Dentro e fuori la Casa del Gf Vip le sue dichiarazioni hanno sempre fatto molto discutere. Fariba, ospite oggi a Non succederà più (programma condotto da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio), dal dire la sua non si è tirata indietro nemmeno oggi. Cosa pensa della storia della figlia con Francesco Monte? “Io potrei avere molte obiezioni ma se sta bene a lei io non posso che essere contenta” ha dichiarato la signora. Pur non volendosi sbilanciare troppo, perché la figlia stessa a quanto pare le avrebbe detto di non intromettersi, quando a Fariba è stato chiesto se, secondo lei, Monte e Giulia dureranno fuori dalla Casa la sua risposta è stata comunque sincera. “Se tornano alla loro vita normale e a loro caratteri normali allora durerà da Natale a Santo Stefano” ha confessato la mamma della Salemi.

Fariba parla del rito propiziatorio a Casa Signorini: ecco che cosa ha detto veramente nelle sue preghiere

Durante l’intervista di Fariba, ovviamente, non si poteva non parlare del famoso rito per Monte e Giulia fatto a Casa Signorini la scorsa settimana. La mamma della Salemi, anche oggi, ha dichiarato di non aver fatto nessuna magia ma di aver solo pregato per la figlia. “Non sono maga, io prego tantissimo e nelle mie preghiere spesso riesco ad ottenere cose per gli altri” ha spiegato Fariba. Quello che ha detto durante il rito? “Se traducete io dico: Dio se questo ragazzo va bene per la felicità di Giulia che si uniscano, se va male che si allontanino”. A tal proposito, la stessa, ha poi aggiunto: “Io non mi auguro che duri tanto o che duri poco tra loro, se son rose fioriranno. Loro mi hanno detto di non intromettermi, e io non mi intrometto. L’importante che fuori le loro litigate le fanno mille chilometri lontano da me perché io soffro tantissimo. È uno stress che subisco indirettamente”.

Giulia Salemi e le voci sul presunto flirt con Andrea Iannone e Jeremias Rodriguez: parla la mamma Fariba

Fariba, in fine, a proposito dei presunti flirt attribuiti a Giulia Salemi una volta entrata al Gf Vip, di Andrea Iannone e Jeremias Rodriguez ha detto: “Iannone non è stato un signore, lui è stato scortese, ha detto che Giulia voleva solo farsi pubblicità, un uomo vero non deve essere scortese, mentre Jeremias è stato molto più signore. Iannone quando gli faceva comodo si faceva paparazzare. A Jeremias invece a Casa Signorini gli hanno detto se c’è stato un flirt con Giulia e ha detto solo: Io non parlo, io non dico niente. È stato signore”.