Giulia Salemi, la mamma Fariba a Domenica Live: l’attacco di Elena Morali

Giulia Salemi, la mamma Fariba ospite a Domenica Live: arriva la frecciatina di Elena Morali

Fariba, la mamma di Giulia Salemi, sta sicuramente animando molti dibattici televisivi nell’ultimo periodo. Uno dei programmi che è chiamata a commentare più spesso, ovviamente, è il Gf Vip. Il percorso di sua figlia all’interno del reality e la relazione di quest’ultima con Francesco Monte, poi, sono tra gli argomenti più gettonati. Fariba, per esempio, era oggi pomeriggio anche a Domenica Live, tra gli ospiti invitati da Barbara d’Urso durante lo spazio dedicato al Grande Fratello Vip. La persiana, in studio, è stata attaccata, anche se una delle frecciatine più pungenti, pochi minuti fa, a lei è stata lanciata sui social. Chi è stata a farla? Elena Morali, opinionista di Barbara d’Urso oggi non presente in trasmissione.

Elena Morali contro Fariba: l’attacco alla mamma di Giulia Salemi durante Domenica Live

Elena Morali contro Fariba non si scagliata solo ed esclusivamente per le parole dette da quest’ultima a Domenica Live. Dal messaggio pubblicato dall’ex pupa su Instagram, di fatto, sembrerebbe emergere una critica generale, rivolta non solo all’ospitata di oggi di Fariba ma riguardante un po’ tutte le ultime scelte della mamma di Giulia. “Ma la mamma della Salemi che manda la figlia al Gf Vip per andare lei stessa in tutti i programmi? No comment” ha scritto la Morali in una storia condivisa nel suo profilo. La persiana replicherà mai ad Elena? Chissà, magari in un faccia a faccia proprio dalla d’Urso? Staremo a vedere.

Giulia Salemi, parla la mamma Fariba: con Francesco Monte? “Durerà da Natale a Santo Stefano”

Della figlia Giulia e della relazione con Monte Fariba ne aveva parlato proprio ieri a Radio Radio. Intervistata da Giada Di Miceli a Non succederà più ha spiegato di avere dei dubbi su questa storia. “Se tornano alla loro vita normale e ai loro caratteri normali allora durerà da Natale a Santo Stefano” ha dichiarato.