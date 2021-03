Giulia Salemi, l’ex fidanzato a Pretelli: “Attento aveva una finta storia”

Qualche settimana fa a Live-Non è la d’Urso è andato in scena il non incontro tra Giulia Salemi e l’ex fidanzato Abraham Garcia, star di reality in Spagna. L’influencer ha preferito evitare il faccia a faccia per rispetto del suo attuale compagno Pierpaolo Pretelli. Lo spagnolo non l’ha presa benissimo perché era venuto in Italia con l’intenzione di aiutarla. Se l’italo-persiana ha sempre sostenuto di avere avuto con lui un flirt, Abraham ha dato una versione un po’ diversa, affermando anche che avrebbe interceduto per lei affinché guadagnasse notorietà nella penisola iberica. Intervistato dal settimanale NuovoTv, Abraham Garcia ha avvertito Pierpaolo Pretelli:

“Stai attento. In ogni reality show Giulia aveva una finta storia d’amore. Mi sono sentito usato da lei”

Quale sarà la reazione dell’ex Velino si Striscia la Notizia? Il ragazzo spagnolo ha confidato alla rivista che Giulia gli diceva di essere innamorata di lui e lo chiamava insieme alla madre Fariba, oggi concorrente dell’Isola dei Famosi 2021. Avrebbero avuto una relazione stabile e, secondo il suo punto di vista, non dà importanza alla loro storia ormai finita per non dare troppe spiegazioni a Pretelli.

Non ha difficoltà nell’ammettere che è geloso nel vederla insieme a un’altra persona perché sarebbero stati insieme per circa quattro anni, vivendo esperienze incredibili. Per lui è stata una ragazza speciale e l’unica fidanzata italiana avuta. Da Barbara d’Urso, la Salemi aveva sostenuto di conservare dei bellissimi ricordi di Abraham. A causa della distanza non è durato il piccolo flirt, però ha confidato che gli vuole bene.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli innamorati: Abraham Garcia è geloso

Garcia ha lanciato dure accuse a Giulia Salemi sostenendo che stava con lui solo per un interesse economico e di popolarità: “Mi sono sentito usato”. il modello continua a lavorare nonostante il periodo in cui si sta vivendo, fatto da numerose restrizioni per il Covid-19, spera di trovare l’amore e di tornare a sorridere in due.

Le presentazioni in famiglia per Giulia non sono ancora avvenute. I genitori e il fratello di Pretelli sono ancora vittima dei pregiudizi della rete sulla compagna. Ancora una volta, suo malgrado, c’entra Elisabetta Gregoraci. Nelle ultime ore hanno avuto uno scontro infuocato in merito a delle dichiarazioni. I Gregorelli sono ormai un lontano ricordo.