Giulia Salemi: “le sto antipatica”. La risposta sincera di Bruganelli

Sonia Bruganelli è stata recentemente ospite nel podcast “Non lo faccio x moda” condotto da Giulia Salemi. Nel corso dell’intervista la conduttrice le ha rivelato di aver vissuto male il periodo trascorso all’interno della Casa del Grande Fratello, in quanto convinta che Sonia, all’epoca opinionista, non nutrisse simpatia nei suoi confronti. La replica della diretta interessata non ha tardato ad arrivare ed è stata abbastanza sincera. Senza mezzi termini, difatti, Bruganelli le ha rivelato cosa effettivamente pensasse di lei mentre era nel reality.

Sonia Bruganelli rivela cosa pensava di Giulia Salemi al Grande Fratello

Giulia Salemi è solita invitare personaggi del mondo dello spettacolo nel suo podcast “Non lo faccio x moda” per condividere riflessioni, punti di vista e confidenze. Nell’ultima puntata la protagonista è stata Sonia Bruganelli, con la quale ha parlato della recente esperienza a Ballando Con Le Stelle e del suo ex ruolo da opinionista nel Grande Fratello. Proprio in merito al reality condotto da Alfonso Signorini, Salemi ha ricordato di quando ha preso parte anche lei al programma. Nello specifico ha rivelato di non aver vissuto bene la sua esperienza all’interno della Casa, in quanto convinta del fatto che Sonia non provasse simpatia nei suoi confronti.

In particolare ha svelato che in ogni puntata diceva a Ricky “Lei mi odia, le sto antipatica” e di come questo cercasse di rassicurarla puntualmente, spiegandole come quello di Bruganelli fosse semplicemente un personaggio. Giulia ha quindi chiesto alla sua ospite se effettivamente non la trovasse simpatica. La replica non ha tardato ad arrivare. Con molta sincerità l’opinionista ha confermato la sua supposizione, rispondendo con un “si”. In particolare Sonia ha precisato come non le fosse antipatica ma non provasse attrazione nei suoi confronti e non fosse spinta a voler conoscerla.

La sua opinione su Salemi è tuttavia cambiata. Bruganelli ha difatti spiegato come nel corso del tempo si sia resa conto di quanto valga come ragazza sia professionalmente che umanamente. L’opinionista ha definito Giulia una donna in gamba e che, oltre l’aspetto esteriore, ha anche una spiccata intelligenza. Entrambe hanno poi commentato di essere contente di aver avuto l’opportunità di essersi conosciute meglio e riscoperte.