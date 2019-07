Giulia Salemi: “Lasciata da Monte perché ami Matteo”. Parla la modella

Giulia Salemi: “Lasciata da Francesco Monte perché ami Matteo”. L’italo-persiana fa chiarezza sulla vicenda

Giulia Salemi è tornata a parlare di Francesco Monte, seppur indirettamente. L’italo-persiana, nelle scorse ore, ha aperto alle ormai celebri domande su Instagram Stories e una richiesta a cui ha prestato particolare attenzione è stata quella che la vedrebbe innamorata di Matteo Evandro Manzini, stilista a cui l’influencer è molto legata. Tra i due c’è si un forte attaccamento, ma si tratta di un rapporto di profonda stima e soprattutto amichevole. Dunque nessun flirt o innamoramento come qualcuno ha insinuato, arrivando addirittura a dire che l’ex tronista l’avrebbe lasciata perché lei sarebbe stata cotta per Manzini.

“Matteo Evandro c’è sempre per me, così come io ci sono sempre per lui”. Le parole di Giulia sull’amico stilista

“Tu ami Matteo. Che schifo. Per questo ti ha lasciato Francesco”. Su questo commento Giulia ha voluto chiarire quali siano i reali rapporti che intrattiene con lo stilista. “Sai cosa mi dispiace di tutto questo? Che scrivendomi così vuol dire che tu nella tua vita non hai mai avuto un vero amico come Matteo Evandro che nonostante tutto c’è sempre per me, così come io ci sono sempre per lui”. Giulia, come nel suo stile, ha mantenuto un tono pacato ed educato, anche se l’insinuazione del fan è stata poco garbata. Intanto, nonostante siano passati diversi giorni dalla rottura con l’ex tronista , la questione continua a rimanere calda e chiacchierata.

La fine della relazione di Giulia e Francesco tra gossip, ricostruzioni, spifferi e smentite

Sulla fine della relazione di Giulia e Monte si è chiacchierato molto. Alcuni hanno sussurrato che il tarantino abbia iniziato la relazione con la modella Isabella prima che avvenisse la rottura, parlando di fatto di tradimenti. Francesco ha sempre smentito tale ricostruzione, sostenendo che la frequentazione con Isabella è cominciata dopo il naufragio della love story con la Salemi. Altra smentita data da Monte è quella su una presunta lite che l’avrebbe visto protagonista a Cannes, sempre con l’italo-persiana.