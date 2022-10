Giulia Salemi dark lady al Grande Fratello Vip. Per la nona puntata della settima edizione del reality show – che la vede protagonista come commentatrice dei social in studio – la fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha osato con un look sensuale, provocante ma allo stesso tempo elegante. Un total black che ha messo in risalto il fisico longilineo e tonico dell’influencer italo-persiana, che sta vivendo un periodo d’oro in televisione.

Top, gonna con stampa coccodrillo e lunghi guanti neri: un outfit firmato David Koma. Ai piedi dei sandali nero e argento che richiamavano il dettaglio della skirt con profondo spacco. Il prezzo complessivo del completo? Non proprio alla portata di tutti: il bustino costa 905.95 euro mentre la gonna 1297 euro.

David Koma è un giovane stilista della Georgia che oggi lavora a Londra. I suoi abiti eleganti, particolari e molto chic, sono scelti di continuo da star internazionali. Cantanti del calibro di Beyoncé, Jennifer Lopez, Ariana Grande e Adele si sono affidate alla sua creatività. Ma anche le top model Cara Delevingne, Kendall Jenner, Rosie Huntington-Whiteley. In Italia la prima a sfoggiare le sue creazioni è stata Belen Rodriguez a Le Iene.

Giulia Salemi ha così seguito lo stile della soubrette argentina e ha lasciato il segno al Grande Fratello Vip con il suo look accattivante e audace. In questa veste è piaciuta davvero a tutti, anche ad Alfonso Signorini che si è complimentato con la giovane collega per la sua mise.

La 29enne ha lasciato i capelli sciolti e lisci, leggermente tirati indietro per mettere in risalto il suo viso dolce e sempre sorridente. Giulia Salemi sta vivendo un momento magico: la sua carriera nel mondo dello spettacolo ha finalmente spiccato il volo e la storia d’amore con Pretelli procede a meraviglia.

Secondo le ultime indiscrezioni l’ex concorrente del GF Vip potrebbe presto diventare la nuova opinionista del programma. Un ruolo di grande responsabilità che la diretta interessata accetterebbe volentieri, cercando di dimostrare ancora una volta il proprio valore.

Nell’attesa si concentra in qualità di commentatrice social mentre su La 5 è sbarcata la seconda edizione del suo Salotto Salemi, dove trucca e intervista ospiti e amiche.