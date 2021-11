Giulia Salemi, la richiesta di mamma Fariba a Milly Carlucci

Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi, ha condiviso nelle sue storie di Instagram alcuni video che ritraggono la figlia da bambina. Filmati nei quali l’italo-persiana, oggi felicemente fidanzata con Pierpaolo Pretelli, si muove scatenata. Alla Salemi è sempre piaciuto ballare e da piccola ha pure seguito qualche corso di danza.

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha dunque taggato nelle sue storie l’account Instagram di Ballando con la Stelle. Una chiara richiesta: perché non portare Giulia Salemi nel varietà di Milly Carlucci? In realtà nel 2019 ci ha già provato, con scarsi risultati, Carolyn Smith, da tempo giurata dello show.

La Smith ha ammesso di apprezzare molto Giulia Salemi, che ha seguito alla terza edizione del Grande Fratello Vip (quella dove l’influencer si è innamorata di Francesco Monte) e di volerla a tutti i costi a Ballando con le Stelle. Un sogno che però non è mai diventato realtà visto che la Carlucci non prende nel cast personaggi già usciti da altri reality show.

A distanza di due anni, però, la musica è cambiata. Nel cast dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle Milly Carlucci ha inserito Albano Carrisi, che vanta nel suo lungo curriculum una partecipazione all’Isola dei Famosi. In futuro ci sarà spazio in pista per altri ex naufraghi o gieffini? Chissà…

Di sicuro sarebbe interessante vedere Giulia Salemi alla prova con rumba e valzer dopo l’esperienza del suo Pierpaolo Pretelli a Tale e Quale Show. Alla corte di Carlo Conti l’ex Velino di Striscia la notizia ha lasciato il segno ed è stato prontamente ingaggiato da Mara Venier per la sua Domenica In.

I progetti lavorativi di Giulia Salemi

In attesa di vedere se Giulia Salemi sbarcherà davvero a Ballando con le Stelle – magari anche solo come ballerina per una notte – la 28enne è più che mai concentrata sul suo lavoro da influencer e sulla carriera da conduttrice. La Salemi conduce il GF Vip Party su Mediaset Extra, approfondimento sul Grande Fratello Vip, e presto debutterà su Italia Uno con Backt to school di Nicola Savino. Inoltre la Salemi sarà presente nei prossi mesi in un programma di Sky.