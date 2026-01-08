Giulia Salemi incinta? La ricostruzione del magazine Oggi, ecco la verità

Nell’ultimo periodo si sono fatte sempre più tambureggianti le voci che hanno sostenuto che Giulia Salemi fosse di nuovo incinta. L’influencer italo-iraniana, che fa coppia con Pierpaolo Pretelli, è diventata mamma per la prima volta poco meno di un anno fa. Il 10 gennaio 2025 ha dato alla luce il piccolo Kian. E adesso? Davvero c’è in corso una seconda dolce attesa? A fare chiarezza sulle indiscrezioni, ci ha pensato Alberto Dandolo che, nell’ultimo numero in edicola del magazine Oggi, ha spiegato che è vero che ultimamente l’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha sfoggiato una leggerissima pancina, ma non perché aspetta un bebè. Semplicemente, come capita un po’ a tutti, avrebbe ceduto a qualche tentazione di troppo a tavola durante le festività natalizie.

Giulia Salemi non è incinta, la ricostruzione del magazine Oggi

“Possiamo dirvi con certezza che Giulia non è in dolce attesa… Secondo quanto risulta ad Oggi, l’influencer e conduttrice al fianco di Amadeus è concentrata unicamente sulla crescita del suo amato Kian che si avvicina al primo compleanno”, ha scritto Dandolo. Il giornalista, a proposito del pancino sospetto, ha aggiunto che “quella lieve ‘pesantezza’ dipende da qualche peccatuccio a tavola per le feste”. L’influencer e il compagno Pretelli, quindi, non allargheranno la famiglia a breve. Domani, chissà! Tra l’altro la coppia viene da un periodo non semplicissimo, essendo stata lambita di riflesso dallo scandalo che ha travolto Alfonso Signorini.

Inizialmente Fabrizio Corona, colui che per primo ha accusato il conduttore ricatti intimi verso alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip, aveva pubblicato un video di Pretelli, affermando che tale filmato fosse stato inviato dall’ex velino a Signorini. Si è poi scoperto che quel contenuto risale a molti anni fa e nulla ci azzecca con la vicenda in questione.

Corona, di fronte all’evidenza, ha fatto un passo indietro e ha chiesto scusa a Pretelli. Ma ormai la macchina del fango dei social si era messa in moto. Pierpaolo, per giorni, ha visto i suoi profili social invasi dai peggiori commenti. A un certo punto ha deciso di bloccare temporaneamente la possibilità di intervenire sotto ai suoi post.

Anche Salemi è stata toccata dalla faccenda. Al pari del compagno è stata attaccata dagli hater che l’hanno sbeffeggiata con parole vergognose. La coppia, saggiamente, ha optato per il silenzio, preferendo non commentare in alcun modo le voci sul suo conto e aspettando che la bolla d’odio scemasse.