Giulia Salemi incinta, 3 chicche: casa nuova, amica vip, stop lavoro

Giulia Salemi, dopo che ha saputo di essere rimasta incinta (aspetta un bebè assieme all’amato Pierpaolo Pretelli), ha preso alcune decisioni importanti riguardanti la sua vita privata. In particolare, come rivelato dal magazine Oggi, ha deciso di fare 3 passi significativi. Di che si tratta? Il più rilevante concerne lo spostamento in una nuova casa, poi c’è quello relativo alla scelta di stringere una forte amicizia con una vecchia conoscenza del piccolo schermo, infine la comprensibile decisione di rallentare con gli impegni professionali.

Il settimanale diretto da Andrea Biavardi, in un articolo firmato dal giornalista Alberto Dandolo, ha spifferato che l’influencer italo iraniana è al settimo cielo per la dolce attesa e che da qualche settimana a questa parte ha legato molto con Raffaella Zardo, ex conduttrice tv e ora pr di locali di lusso (sul piccolo schermo la si ricorda a Meteo 4 nel ruolo di Meteorina e a Sipario del TG4). Secondo il magazine le due hanno parecchia sintonia e si trovano che è una meraviglia. Addirittura si mormora che durante la sfarzosa festa di compleanno sulla spiaggia di Porto Rotondo del comune amico Gianluca Vacchi sono state inseparabili.

Sempre nell’ultimo periodo, la Salemi, naturalmente d’accordo con Pierpaolo Pretelli, avrebbe deciso di trasferirsi in una nuova abitazione in pieno centro a Milano. Motivo? Perché con l’arrivo del bebè ci sarà bisogno di più spazio, da qui la scelta di alloggiare in un appartamento più spazioso rispetto a quello in cui dimora attualmente.

Infine, ecco la terza chicca, quella che riguarda l’aspetto professionale. Per riuscire a raggiungere uno stato di maggiore serenità durante la gravidanza, l’ex gieffina vip avrebbe optato per ridurre all’osso i propri impegni professionali. Qualche soldino in meno, ma più tranquillità e tempo per prepararsi al meglio all’arrivo del frutto d’amore. Sarà maschio o femmina? Sia Giulia sia Pierpaolo, per ora, non si sono sbilanciati sulla questione. I ben informati sussurrano però che appenderanno sul portone di casa un fiocco azzurro, in quanto sarebbero in dolce attesa di un maschietto. Non resta che attendere la conferma o la smentita.