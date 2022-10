Giulia Salemi inarrestabile: Mediaset la vuole in un altro programma

È davvero un momento d’oro per l’influencer italo-persiana, pronta ad affermarsi sul piccolo schermo in qualità di conduttrice

Giulia Salemi in ascesa. L’influencer italo-persiana vuole affermarsi come conduttrice e la sua carriera sta procedendo a ritmo spedito. Ha ottenuto un ruolo, come commentatrice dei social network, al Grande Fratello Vip e presenta Salotto Salemi, in seconda serata, su La 5. Ora Mediaset starebbe pensando ad un altro programma da far condurre alla fidanzata di Pierpaolo Pretelli.

Come riporta il settimanale Vero, Giulia Salemi sarebbe in lizza per presentare su Italia Uno una nuova versione dello storico programma Candid Camera, legata però anche al mondo web.

Un’opportunità davvero importante per la 29enne, che nel frattempo è diventata anche speaker radiofonica e conduce su R101 un format nel weekend. Al momento si hanno poche informazioni riguardo a questo nuovo progetto ma le premesse sono più che buone.

L’ultima edizione di Candid Camera è andata in onda su Italia Uno nella stagione televisiva 2007-2008 ed è stata presentata da Federica Panicucci con Melita Toniolo e Ciccio Valenti. Nel corso del tempo si sono alternati altri volti noti: Gerry Scotti, Mara Venier, Paolo Bonolis, Samantha De Grenet, Filippa Lagerback, Alessia Merz. Insomma, Giulia Salemi raccoglierebbe un’eredità di tutto rispetto.

Inoltre la figlia di Fariba Tehrani sarebbe in lizza per diventare la nuova opinionista del Grande Fratello Vip. Giulia Salemi potrebbe raccogliere il testimone di Sonia Bruganelli già da questa edizione: l’autrice e produttrice, infatti, sarà assente in alcune puntate del periodo natalizio, come accaduto lo scorso anno, quando è stata sostituita momentaneamente da Laura Freddi.

Giulia Salemi conosce bene le dinamiche del Grande Fratello Vip: è stata concorrente del reality show ben due volte, nel 2018 e nel 2020. Nella Casa più spiata d’Italia ha sempre trovato l’amore: prima Francesco Monte, poi Pierpaolo Pretelli. Se col primo non è durata molto, con l’ex Velino di Striscia la notizia si fanno progetti importanti come matrimonio e figli. La coppia convive felicemente a Roma.

Da non dimenticare, in più, che Giulia Salemi è una influencer affermata su Instagram e da tempo è testimonial del noto brand di calzature e accessori Primadonna.