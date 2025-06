Giulia Salemi in carrozzina, incidente: cos’è successo e come sta

Infortunio per Giulia Salemi che, nelle scorse ore, pubblicando una foto tra le sue storie Instagram, ha allarmato i suoi fan. La conduttrice e influencer si è immortalata su una sedia a rotelle, in attesa di sostenere una visita medica. L’italo-iraniana, poco prima di divulgare l’istantanea in carrozzina, ha pubblicato, sempre tra le sue storie Ig, un video in cui la si vede venire travolta da un concorrente nello studio di The Cage, la nuova trasmissione condotta da Amadeus in onda su Nove di cui è protagonista.

Infortunio per Giulia Salemi a The Cage

Innanzitutto è opportuno precisare che l’infortunio al ginocchio senza dubbio ha causato dolore e impedimento all’influencer, ma non si tratta di un problema grave. L’immagine impattante sulla sedia a rotelle pubblicata su Instagram ha provocato un po’ di allarmismo, ma non ci sarebbe alcuna situazione irreparabile. Che cosa è accaduto di preciso?

L’incidente si è verificato nel corso della registrazione di una puntata di The Cage. La showgirl è finita a terra dopo essere stata involontariamente travolta da un concorrente di nome Sandro. L’uomo stava giocando e non si è accorto che dietro di lui c’era la conduttrice. Inavvertitamente l’ha investita, causandole l’infortunio al ginocchio.

In particolare, Sandro era impegnato nel gioco finale, ossia in quella parte dello show in cui i concorrenti si alternano per entrare nella gabbia ed accaparrarsi i premi. Tra la concentrazione e la concitazione del momento, Giulia Salemi, che si trovava troppo vicina all’ingresso della gabbia, è stata letteralmente travolta dall’uomo, finendo gambe all’aria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Tremila Express (@eva3000_official)

The Cage, il commento a caldo di Amadeus

Durante il parapiglia, presente ovviamente anche Amadeus che ha così commentato a caldo: “Ha distrutto le ginocchia di Giulia. Ha cercato di far fuori la Salemi per sempre”. Un tono simpatico e scherzoso quello usato dal conduttore che probabilmente pensava che la sua partner di studio avesse rimediato soltanto una botta. A quanto pare invece c’è stata la necessità di fare esami più approfonditi. Giulia Salemi ha comunque tenuto a tranquillizzare tutti sul suo stato di salute, invitando gli utenti a dare un’occhiata a The Cage nei prossimi giorni.