Paola Barale gela Giulia Salemi: frase al veleno “sull’amico Signorini”

Paola Barale è stata ospite a Non lo faccio x moda, podcast di Giulia Salemi. A un certo punto dell’intervista ha ‘gelato’ l’influencer italo iraniana per via della sua amicizia con Alfonso Signorini. Inoltre, durante la lunga conversazione, ha attaccato il suo ex compagno Raz Degan. Parole al miele invece per la collega Belen Rodriguez. Non è stata tenerissima nei confronti di Stefano De Martino, protagonista di un’ascesa televisiva lampo.

Paola Barale a Giulia Salemi: “Chiedi al tuo caro amico Signorini”

Correva l’anno 2017 quando Chi Magazine pubblicò degli scatti di Paola Barale senza il pezzo sopra del bikini. La showgirl di Fossano fu sorpresa sul terrazzo di casa sua a Ibiza. Quando vide le immagini pubblicate, si infuriò e decise di andare per vie legali, sostenendo che ci fosse stata una violazione della privacy. Perse la battaglia giudiziaria. Il tribunale di Milano sentenziò quanto segue: “Il reato non sussiste”. Ospite da Giulia Salemi, è tornata sulla vicenda, lanciando una stoccata sia alla conduttrice sia ad Alfonso Signorini, allora direttore di Chi Magazine.

Le dichiarazioni della Barale sono arrivate dopo che Salemi le ha domandato se mai si fosse sentita violata. La showgirl ha replicato definendo con ironia e un pizzico di sarcasmo il giornalista “un caro amico” dell’influencer. In effetti tra loro c’è un legame amichevole che va oltre il piccolo schermo:

“Ho avuto una brutta esperienza con una paparazzata, ho anche querelato, ma purtroppo ho perso la causa in quel caso specifico. Se mi sono sentita violata nel mio privato? Dovresti chiederlo al tuo caro amico, che mi ha pubblicato… Scusa domandalo a lui. Non è che sono arrabbiata con lui, che ha fatto il suo mestiere, perché poi se alla fine la legge permette di fare questo… Il problema è che io all’epoca vivevo in tranquillità a Ibiza. Ero in un comprensorio, con tanto di sbarra per accedere, dove c’era una circolare dove diceva che erano vietati i droni. Io penso che mi abbiano paparazzata con il drone. Io abitavo su una collina, dove parcheggiavo a livello della strada, però il palazzo si sviluppava andando in giù ed ero al terzo piano. Io non ho visto fotografi o droni, poi si vede dalla foto che non mi ero accorta di nulla. E lo scatto era terribile. Che poi ero in topless perché credevo di essere in totale tranquillità, mai mi sarei messa così nell’altra mia casa sul terrazzo in centro a Milano. Se ho mai più sentito Alfonso? Sì, ci siamo incontrati anche. Ma sai, Alfonso fa il lavoro suo. Certo, non corrisponde a quello che piace a me“.

Attacco a Raz Degan: “Persona fastidiosa”

Nel corso della conversazione si è parlato anche di Raz Degan, storico ex di Paola Barale. In particolare, è stato ricordato quando lei andò a trovarlo a L’Isola dei Famosi. Allora lo sosteneva, oggi non più. Anzi al modello ha riservato parole di fuoco, definendolo una persona fastidiosa:

“Non era un mio fidanzato, potevo approfittarne per fare ascolti ma non l’ho fatto. È una persona molto fastidiosa, non è stato carino con me. Mi ha trattato come se fossi una scema, gli ho risposto a tono”.

I complimenti a Belen Rodriguez e le perplessità su Stefano De Martino

Durante l’intervista, a un certo punto la Barale ha rilasciato delle dichiarazioni su Belen Rodriguez e Stefano De Martino. “Belen avrebbe potuto fare molto di più. Io non la conosco benissimo però, per quanto l’ho vista, canta bene, balla bene… Non è stata valorizzata per quello che poteva fare”, ha spiegato. Poi la chiosa perplessa sull’ascesa lampo di De Martino che nel giro di pochi anni è diventato un volto di punta della Rai: “Lui in un attimo è diventato conduttore”.

Infine spazio al versante sentimentale e a quello dei rapporti intimi. “Dovrei iniziare a cambiare testa perché mi piacciono boni e giovani perché ti danno un altro entusiasmo – ha spiegato -. Voglio un uomo non narcisista, non tirchio, che non tradisca”.

“Non ho totalmente appeso il cappello al chiodo, sui social non ci ho mai provato con nessuno. Non sono interessata a rimorchiare”, ha concluso.