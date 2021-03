Giulia Salemi “ha fatto il provino da tronista, ma qualcosa è andato storto”

Giulia Salemi avrebbe sostenuto un provino per cercare di vestire i panni della tronista a Uomini e Donne. Il fatto sarebbe avvenuto prima della sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5 e quindi prima di trovare l’amore con l’ex velino di Striscia la Notizia Pierpaolo Perrelli. A divulgare il retroscena è stato Giornalettismo, con un articolo firmato da Gabriele Parpiglia, giornalista e autore televisivo molto vicino alle dinamiche del reality di Canale Cinque condotto da Alfonso Signorini.

Parpiglia aggiunge che durante il provino “qualcosa è andato storto” e la presenza di Giulia ha trovato “un ‘no’ dopo la sua partecipazione a ‘luci’ spente” allo show orchestrato da Maria De Filippi. In seguito è tornato a bussare alla porta della Salemi il GF Vip, di cui fu già concorrente nella terza edizione (all’epoca allacciò una relazione con Francesco Monte).

Lo spiffero di Giornalettismo non c’è dubbio che alimenterà ancor più le voci critiche nei confronti di Giulia. Non è un mistero infatti che alcuni telespettatori siano convinti che l’influencer italo-persiana sia alla costante ricerca della popolarità. L’ultima a muovere pesanti accuse verso la ragazza ‘Power’ è stata la moglie dell’ex calciatore Fulvio Collovati, che ha insinuato che la Salemi avrebbe mandato dei messaggi alquanto ‘curiosi’ al marito diversi anni fa.

Giulia si è difesa a Live – Non è la d’Urso, affermando che la parola “amore”, scritta via sms a Collovati, non era per nulla maliziosa ma semplicemente un termine che usa sovente con molte persone. Dal canto suo la giornalista ha rincarato la dose, dicendo di aver capito, guardando il GF Vip 5, perché la Gregoraci abbia dato della ‘scroccona’ all’influencer in diverse occasioni. Nella fattispecie la conduttrice calabrese sostenne che Giulia chiamava spesso Briatore per non pagare cene e pernottamenti.

Giulia Salemi, Pretelli e gli scettici…

In mezzo a tutto questo can can, Pretelli e la Salemi continuano a professarsi innamoratissimi e desiderosi di smentire le malelingue circa la genuinità del loro legame. Per il momento la coppia dura, anche se gli scettici non smettono di sibilare che quando finirà la popolarità dettata dalla storia romantica, finirà anche l’amore. Non resta che attendere: il tempo darà tutte le risposte del e sul caso.