Giulia Salemi “grassa, gonfia e…”: post agghiacciante, la replica

Giulia Salemi riceve un messaggio agghiacciante e sceglie di replicare pubblicamente. Nelle scorse ore l’influencer italo-iraniana ha deciso di raccontare tra le sue Stories Instagram una vicenda di insulti gratuiti e giudizi pesanti che le sono stati recapitati privatamente. Un utente ha sostenuto che sia ingrassata, che stia perdendo i capelli e che si sia imbruttita per delle presunte rughe. Sono giunte poi altre carinerie. A parte il fatto che tale invecchiamento e ingrassamento dell’ex opinionista social del Grande Fratello Vip l’ha notato solo codesta persona, rimane un problema di non poco conto: gli episodi di bodyshaming sempre più comuni.

Come si diceva, la Salemi ha deciso di rendere pubblica la vicenda, ri-pubblicando sui suoi canali social il messaggio agghiacciante ricevuto, procedendo poi a replicare in modo esemplare. Questo il commento fiume che si è vista consegnare nella posta privata via chat:

“Ultimamente sei parecchio ingrassata, gonfia, tanto che sembri pure molto più bassa e tozza perché le gambe gonfie, molto più in carne, ti accorciano tanto la figura. Cioè ricordo l’anno scorso al GF il fisico asciutto, slanciato e le gambe super snelle che avevi. Sembravi un’altra rispetto ad adesso (oltretutto la stylist che avevi al GF molto più brava di Mr. Lollo. Ho visto su Twitter che hanno scritto questa stessa cosa in tanti quindi è super condivisa). Poi, in generale, non capisco cosa ti è successo, esteticamente, parecchio peggiorata, i capelli li stai perdendo tutti. Ma poi la loro qualità è proprio pessima. Aridi, spenti, rovinatissimi, il viso stranissimo, il contorno occhi pieno di rughe di espressione e borse, il naso che sembra esserti cresciuto a dismisura. Non so, sei proprio cambiata in peggio, Eri bellissima prima”.

La compagna di Pierpaolo Pretelli ha voluto rispondere in modo approfondito, spiegando che un simile messaggio, qualche tempo fa, l’avrebbe gettata nello sconforto, causandole delle ferite interiori. Non oggi che è una donna più consapevole e meno vulnerabile:

“Sono anni che ricevo questi attacchi ed ammetto che fino a tre o quattro anni fa un messaggio del genere mi avrebbe fatto rinchiudere in casa per tre giorni a piangere. Oggi ho 31 anni, una consapevolezza diversa, ed un’apparente serenità interiore che mi permette di sorridere a messaggi del genere, anche se fossero specchio della verità. Di hater come questi, con 0 post e 0 follower la rete è piena e, come ben sappiamo, nessuno può fare nulla per fermare questa violenza gratuita… lo oggi sono forte, ma quante sono le persone fragili che subiscono silenziosamente queste violenze?”

Giulia Salemi e il percorso di crescita assieme a Pretelli

Uno dei fattori fondamentali della crescita personale dell’influencer è senza dubbio la relazione vissuta con Pierpaolo Pretelli. La Salemi, in diversi frangenti, ha sottolineato che il compagno è una persona che riesce a renderla tranquilla e a infonderle molta fiducia. Inoltre ha evidenziato come lui sia sempre il suo primo tifoso e che lei ricambia con la medesima dolce moneta.

Una love story che, dopo aver passato momenti difficili e burrascosi (in più di un’occasione si è quasi consumato l’addio), è via via diventata più solida. Oggi l’ex velino di Striscia la Notizia e l’ex opinionista del Grande Fratello Vip pare che abbiano trovato uno stabile e proficuo equilibrio. Di recente, quando sono emerse nuove voci su una presunta crisi, hanno smentito con i fatti, mostrandosi assieme in atteggiamenti affiatati. I fan dei ‘Prelemi’ possono dormire sonni tranquilli, la coppia non scoppia.