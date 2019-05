Giulia Salemi, il gesto folle dei fan: un tatuaggio per lei e Monte (FOTO)

Giulia Salemi senza parole, le fan la sorprendono: tatto per omaggiare la sua storia con Francesco Monte

Alcune fan di Giulia Salemi e Francesco Monte hanno letteralmente lasciato senza parole l’ex gieffina ieri sera. Quest’ultima, che ieri ha avuto modo di incontrare alcune delle ragazze che la seguono, ha condiviso dei video sui social che, in realtà, non hanno sorpreso solo lei. Due ragazze, presenti all’incontro, le hanno mostrato dei tattoo. Non si trattava però di tatuaggi qualunque ma di disegni specifici dedicati a lei e alla sua storia con Francesco Monte. Un gesto decisamente sopra le righe che, per ovvi motivi, ha lasciato “Basita” la Salemi.

Giulia Salemi incontra le fan: le foto dei tatuaggi dedicati a lei e Francesco Monte

Le ragazze che hanno fatto il tatuaggio dedicato a Giulia Salemi e Francesco Monte sono due. Una di loro ne ha fatti ben due di tattoo: il segno dell’infinito con le iniziali di Francesco e Giulia e il nome della Salemi circondato da cuori. L’altra ragazza, invece, ha tatuato la parola “Fralemi” sul braccio, che è il nome con cui i fan della coppia si rivolgono ai due ex gieffini (Fralemi, dall’unione dei nomi Francesco e Salemi). Condivisibile o meno, questo gesto ha molto emozionato Giulia che, per questo motivo, si è subito apprestata a condividere tutto sui suoi social.

Giulia Salemi sempre più innamorata: un figlio da Francesco Monte? “Mi piacerebbe moltissimo”

La storia d’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi continua oggi ad appassionare un numero incredibile di persone. I loro sentimenti, dopo il Grande Fratello Vip, non hanno fatto altro che crescere. Per questo motivo Giulia, in una recente intervista, ha dichiarato di avere intenzioni serie con Monte. Un figlio da Francesco? “Mi piacerebbe moltissimo”, ha confessato l’italo – persiana che, dopo la convivenza, sogna di mettere su famiglia con il suo nuovo fidanzato.