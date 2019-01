Giulia Salemi su tutte le furie: “Scioccata da questa cattiveria, persone invidiose”

Giulia Salemi su tutte le furie: il messaggio su Instagram non risparmia nessuno

Giulia Salemi così arrabbiata forse non l’avete mai vista. Neanche in una delle numerose discussioni con Francesco Monte al Gf Vip 2018. Cosa è successo? Perché Giulia ha scritto un durissimo messaggio su Instagram? Tutto è nato da un gesto di beneficenza di cui la coppia ha parlato ieri. Durante il reality, alcuni fanclub avevano raccolto una somma per inviare un aereo a Francesco e Giulia. L’aereo non è stato più mandato, quindi i gruppi sostenitori di questa storia d’amore hanno deciso di donare in beneficenza il denaro raccolto. Un bel gesto, naturalmente, ma dopo aver comunicato questa iniziativa tramite Instagram, il profilo di uno dei fanclub, i Fralemi 2.0, è stato segnalato e di conseguenza chiuso.

Giulia Salemi su Instagram: “Sono scioccata da questa cattiveria, persone invidiose”

Giulia poco fa tra le sue storie ha voluto sfogarsi e condannare il gesto: “Sono scioccata da questa cattiveria gratuita, ma le persone che segnalano una fanpage che fa solo del bene per quale fine lo fanno? Puramente per fare un dispetto”. La fidanzata di Francesco, inoltre, ha lasciato chiaramente intendere di essersi fatta un’idea su ciò che è successo: “Gesto ignobile e codardo come le persone invidiose che ci saranno dietro. Sono davvero arrabbiata e delusa!”. Subito dopo ha invitato i suoi fan a seguire il nuovo profilo Instagram dei Fralemi, sperando che torni ad avere gli stessi follower del profilo segnalato e chiuso.

Giulia Salemi e Francesco Monte news: come procede la storia d’amore

I Fralemi continueranno a supportare i loro beniamini, anche a costo di creare altri profili. Certo è che se davvero le segnalazioni fossero arrivate dopo aver saputo della beneficenza, Giulia avrebbe tutte le ragioni per essere furiosa. Sarebbe effettivamente un gesto ignobile, perché segnalare un fanclub per un gesto benefico? Una notizia che ha reso sicuramente Giulia Salemi e Francesco Monte basiti, per usare un termine che all’ex gieffina piace molto. Intanto, però, la loro storia procede a gonfie vele, con gesti romantici e importanti.