Giulia Salemi parla della prima notte con Francesco Monte senza telecamere

Giulia Salemi e Francesco Monte a Verissimo: le dichiarazioni della coppia

Prima intervista di coppia per Francesco Monte e Giulia Salemi. Dopo il Grande Fratello Vip i due hanno deciso di intraprendere una relazione amorosa. E a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, si sono lasciati andare a confidenze e rivelazioni. “Dopo la fine del reality show siamo stati insieme un giorno e mezzo. È stato molto bello, c’è stato un confronto. Tutto senza telecamere. E non abbiamo mai litigato”, ha raccontato con un grosso sorriso la modella italo-persiana. L’ex tronista di Uomini e Donne ha preferito non aggiungere dettagli a riguardo ma si è limitato a ribadire che l’incontro con Giulia lo ha cambiato. “Ha tirato fuori il mio lato cucciolone, la sua esuberanza mi coinvolge”, ha assicurato il tarantino.

Giulia Salemi parla del rapporto con Fariba dopo il Grande Fratello Vip

Oltre a parlare di Francesco Monte, Giulia Salemi ha voluto chiarire a Verissimo pure il suo rapporto con la madre Fariba Therani. “Non ho mai smesso di parlare con mia madre. Non so chi abbia messo in giro questa voce. Tutto quello che ha fatto mia madre l’ha fatto per il mio bene. Purtroppo non si è resa conto che certe situazioni hanno penalizzato il mio percorso”, ha spiegato la 25enne.

Francesco Monte a Verissimo: “In amore ho paura”

A Verissimo Francesco Monte non ha nascosto la sua difficoltà nel tornare ad amare dopo la delusione avuta con Cecilia Rodriguez. “Dopo l’ultima esperienza diciamo che l’amore mi mette un po’ d’ansia. Ho paura di essere deluso e di deludere, ma devo ascoltare più la pancia e meno la testa”, ha detto l’ex concorrente dell‘Isola dei Famosi.