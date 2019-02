Giulia Salemi porta Monte a conoscere la famiglia in Iran: ultime news

Giulia Salemi e Francesco Monte sempre più innamorati: presto insieme in Iran per conoscere la famiglia di lei

Procede a gonfie vele la relazione tra Giulia Salemi e Francesco Monte. I due, una volta usciti dalla Casa del Grande Fratello Vip, non si sono più separati ed hanno ritrovato una complicità che, per il momento, sembra promettere bene. Che siano intenzionati a fare sul serio ce lo conferma anche il settimanale Oggi (nel suo ultimo numero in edicola). Giulia e Francesco, stando a quanto scritto nel giornale, starebbero progettando un viaggio insieme molto importante. La Salemi pare voglia portare Monte a conoscere la sua famiglia in Iran (o meglio parte dei parenti della madre che vivono lì).

Francesco Monte vola in Iran per conoscere la famiglia di Giulia Salemi: le ultime news sulla coppia

Gli ultimi aggiornamenti su Giulia Salemi e Francesco Monte faranno sicuramente piacere ai fan della coppia. I due ex gieffini hanno progetti seri, e il viaggio nel paese di origine di Giulia, se confermato, non fa altro che dimostrarlo. Entrambi, dopo il Grande Fratello Vip, sono stati letteralmente travolti dall’affetto delle persone che prima, durante e dopo il reality li hanno supportati (e continuano a farlo). Il fan club che gira intorno ai Fralemi crede molto in questa storia e, con messaggi di affetto e regali davvero importanti (come la donazione in beneficenza fatta in loro nome), sta dimostrando di tenere molto a questa coppia.

Francesco Monte dichiara: la convivenza con Giulia Salemi? “Ancora troppo presto”

Nella rubrica Pillole di Gossip di Oggi, oltre al viaggio della Salemi e Monte in Iran, si è parlato della loro possibile convivenza. I due, per il momento, pare che si divideranno tra Roma e Milano. La convivenza con Giulia? “È ancora troppo presto” aveva dichiarato Francesco e, in effetti, così sarà per un po’.