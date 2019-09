Giulia Salemi, lacrime: GF emoziona ancora. Dettaglio su Monte colpisce

View this post on Instagram

24.09.18 è passato un anno da quel giorno in cui vidi la tua clip di presentazione in tv mandata dalla Gialappa’s Band, ed è passato un anno da quel: ‘nooo vabbè ma sta Giulia Salemi è troppo forte, io tiferò per lei’ È passato un anno da quando andavo in giro ad aggiornare tutti i miei amici riguardo alle tue vicende, iniziai a parlare utilizzando i tuoi slang linguistici, iniziai a dire: ‘no vabbè ma io la devo troppo conoscere, mi uccide’ mi entrasti nel cuore veramente in un attimo, con la tua allegria, con il tuo carisma e con il tuo sorriso, che devi imparare ad amare un po’ di più. Dove passi tu niente più resta uguale, perché sei una di quelle poche persone che lascia il segno, perché accanto a te si respira proprio vita. Sei stata l’anima di quella casa, tu che rendevi tutto e tutti più belli, tu che con la tua semplicità hai dimostrato che per entrare nel cuore delle persone basta essere semplicemente se stessi. È stato il TUO anno. Power proprio come TE! ❤️ #giuliasalemi #gfvip #gfvip3