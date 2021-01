Giulia Salemi, c’è stato davvero un flirt con Romagnoli? “Lui è furioso”

C’è stato un flirt tra Giulia Salemi e Alessio Romagnoli prima del GF Vip 5? In questi giorni il gossip ha parlato spesso della presunta liason che ci sarebbe stata tra la gieffina e il calciatore del Milan, nel periodo precedente al reality show. Addirittura fuori dalla Casa alcuni fan avevano urlato la notizia per far aprire gli occhi a Pierpaolo Pretelli. Ma pare che dietro questo gossip non ci sia assolutamente nulla di fondato. A parlarne è Gabriele Parpiglia nel corso dell’appuntamento di oggi di Casa Chi su Instagram. Il giornalista ci tiene a smentire la notizia secondo cui ci sarebbe stato questo flirt. Non solo, fa sapere che Romagnoli è furioso, poiché è finito al centro di un gossip basato su fake news.

Scendendo nel dettaglio, Parpiglia fa sapere che Giulia e Alessio non sono mai stati insieme. “La prova che mi hanno dato dal suo entourage”, specifica il giornalista nel corso della puntata. Romagnoli non segue la Salemi su Instagram e sarebbe pure “fidanzatissimo”. Pertanto, il giornalista smentisce il gossip e specifica che i due non hanno mai avuto una relazione. La notizia sarebbe, dunque, falsa e per “dovere di cronaca” Parpiglia non può non smentirla. Queste sue parole potrebbero strappare un sorriso a Pierpaolo, che in questi ultimi giorni non sta vivendo l’esperienza nella Casa con serenità.

Le parole della sua famiglia hanno un po’ destabilizzato il Pretelli, che sta iniziando una relazione con la Salemi. Infatti, la madre aveva esplicitamente chiesto a Pierpaolo di non andare oltre nella Casa. Inoltre, alcune affermazioni fatte dal fratello in un’intervista fanno ipotizzare che la famiglia Pretelli non sia poi così contenta della nuova love story del gieffino. Quest’ultimo ha comunque chiesto ai suoi cari di non interferire con l’esperienza che sta affrontando nel reality show. Quanto sta accadendo ha creato sconforto anche in Giulia, che non è più riuscita a trattenere le lacrime.

Nonostante ciò, i due concorrenti hanno intenzione di continuare a viversi la loro storia e a comportarsi con naturalezza. Non resta che attendere per scoprire come proseguirà la relazione tra Pierpaolo e Giulia nella Casa più spiata d’Italia. Nel frattempo, Romagnoli pare voler smentire il gossip che lo riguarda, in quanto attualmente fidanzato con la modella Eleonora Utini.