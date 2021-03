Giulia Salemi: figli con Pretelli, su Zorzi: “Ci sto male” e sulla Gregoraci…

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si svelano in una nuova intervista di coppia sul nuovo numero di Chi. I due ex concorrenti del GF Vip 5 continuano a vivere serenamente la loro storia d’amore. Tutto sembra procedere a gonfie vele e l’influencer appare molto felice. Ma stanno pensando all’eventualità di avere dei figli? La Salemi ammette che le piacerebbe diventare madre, ma prima deve essere sicura della persona che ha al suo fianco e di se stessa. Confessa che, in effetti, Pierpaolo è per lei “il partner e il padre ideale”, ma fa notare che la loro storia “è ancora fresca”. Questo è un argomento che tratteranno in futuro.

Pierpaolo è certo di aver ormai trovato la sua anima gemella. Vede Giulia come una donna che potrebbe stare al suo fianco per molto tempo, c’è solo un problema: la gelosia. Il Pretelli ammette di essere una persona insicura, sebbene la Salemi lo faccia sentire speciale. Intanto, come già ha fatto sapere ieri, Giulia debutta alla conduzione di un suo programma su Mediaset Play dal 16 aprile. Salotto Salemi è composto da 6 puntate e avrà come ospiti le sue amiche Paola Di Benedetto, Dayane Mello e Martina Hamdy. Non solo, saranno presenti anche donne che ammira come Veronica Ferraro e Arianna Cirrincione.

Infine, annuncia che inaspettatamente ospiterà nel suo salotto Gaia Zorzi, la sorella di Tommaso: “Mi aspetto una chiacchiera sincera e complice”. Ma com’è il suo attuale rapporto con il vincitore del reality show condotto da Signorini?

“Se dicessi che non mi frega nulla di averlo perso sarei falsa, ci sono stata male e ci sto male tuttora, ma ho imparato a non pensarci e ho messo in stand by la cosa perché penso che, prima o poi, affronteremo il discorso lontano dai riflettori”

La Salemi ammette che in questo ultimo mese e mezzo si è analizzata e ha capito dove ha sbagliato con Tommaso negli anni. Per lei riconoscere questo è importante. Sono belle le parole che Giulia spende nei confronti di Zorzi, definendolo “un pezzo unico”. E a proposito dell’Isola dei Famosi, in cui Tommaso è opinionista, cosa ne pensa del percorso di sua madre Fariba? Giulia, ovviamente, è la più grande sostenitrice dell’aspirante naufraga, che appare sempre truccata in Honduras. Su questo punto, la modella precisa che Fariba ha un eyeliner sugli occhi tatuato e utilizza la crema solare “come una sorta di contouring sotto gli occhi”.

Molti si aspettavano di vederla in studio a sostenere sua madre in questa nuova esperienza, ma così non è stato. La Salemi fa presente che se ci sarà bisogno sarà pronta a presentarsi. Nel frattempo, la sta supportando da casa. Non mancano le belle parole, nel corso di questa intervista, per Dayane Mello. Le due hanno instaurato un rapporto di amicizia importante all’interno della Casa più spiata d’Italia, per molti anche inaspettato.

Ed ecco che torna a parlare anche di Elisabetta Gregoraci. Ammette di non averla mai vista come una rivale e fa notare che il triangolo amoroso tra lei, la conduttrice e Pierpaolo non è mai esistito. Infine, dà qualche aggiornamento sul rapporto con sua sorella Nausica, che non sentiva da quindici anni. Proprio il GF Vip 5 le ha dato l’opportunità di riavere un contatto con lei.

Ebbene, l’ha cercata e si sono sentite per telefono. Entrambe hanno intenzione di recuperare il tempo perduto e presto si incontreranno lontano dai riflettori, in privato.