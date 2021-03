Giulia Salemi torna a fare la conduttrice: arriva il format Salotto Salemi

Occasione importante per la web influencer italo-persiana che sogna di affermarsi come presentatrice

Giulia Salemi è al settimo cielo. La 27enne torna a fare la conduttrice dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, dove si è innamorata dell’attuale fidanzato Pierpaolo Pretelli. Il prossimo 16 aprile partirà su Mediaset Play Salotto Salemi, il primo programma condotto interamente dall’influencer da oltre un milione e mezzo di follower. Sei puntate disponibili in streaming ogni venerdì sulla piattaforma Mediaset.

Sarà un programma totalmente rosa: a nessun uomo sarà permesso l’ingresso nel salotto di Giulia. Le ospiti d’eccezione del programma saranno, infatti, alcune delle protagoniste più influenti del mondo dello spettacolo e dei social (molte delle quali amiche di Giulietta). Da Paola Di Benedetto a Veronica Ferraro, da Dayane Mello a Gaia Zorzi, passando per Martina Hamdy e Arianna Cirrincione.

Tutte le ospiti si affideranno alle capacità di make-up artist di Giulia Salemi che, tra le polveri colorate e le texture illuminanti, si rivelerà anche una preziosa complice e confidente. Di fronte all’iconico specchio, si alterneranno beauty tips, chicche di gossip, confidenze e opinioni inaspettate con l’obiettivo di stimolare un confronto costruttivo e scovare il proprio ‘girl power’.

Salotto Salemi è nato da un’idea di Giulia su Instagram, durante il lockdown dello scorso anno. Ora diventa un format più strutturato con una nuova identità e con una vera e propria veste scenografica. La chiacchierata tra amiche si svolgerà in un contesto intimo e accogliente giocato sulla declinazione di toni rosa con l’obiettivo di mettere a proprio agio la padrona di casa e le sue ospiti e permettendo, così, di regalare una versione ‘no filter’ dei propri pensieri.

Per Giulia Salemi si tratta della sua prima conduzione in solitaria ma ha già avuto delle esperienze in questo ruolo. Nel 2017 ha presentato Ridiculousness Italia su MTV insieme a Stefano Corti e Alessandro Onnis. Nel 2020 ha invece presentato, su Italia Uno, Disconnessi on the road, con Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro.

Salotto Salemi è una occasione importante per Giulia Salemi che, reality show a parte, sogna da sempre di affermarsi come conduttrice nel piccolo schermo.