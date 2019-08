Giulia Salemi festeggia: “Oggi è una giornata da segnare sul calendario!”

Giulia Salemi, il ritorno dalle vacanze non è poi così tragico. Ecco perché

Le vacanze per Giulia Salemi sono finite, forse, definitivamente. Dopo aver passato un po’ di giorni nella sua amata Sardegna, Giuly Power è tornata a Milano sicuramente più ‘power’ di prima. Si perché la ragazza sembra aver totalmente ricaricato le sue batterie ed è tornata in pista dopo un bel po’ di mesi che per lei non sono stati sicuramente facili. Comunque sia, ora non ha più senso parlarne perché Giulia si è lasciata tutto alle spalle ed è ripartita alla grande. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha dimostrato di essere una ragazza davvero forte mandando così un messaggio speciale ai suoi fan. Ripartire si può, basta volerlo! Oggi per Giulia c’è stato un altro grande ritorno, forse il più ‘temuto’. La Salemi infatti è…tornata in palestra! La modella italo-persiana è tornata ad allenare il suo corpo tra pesi ed esercizi mirati ed ha voluto raccontare il tutto ai suoi tantissimi fan, lanciando loro un altro messaggio molto positivo.

Giulia Salemi: “Oggi è una giornata dal segnare sul calendario”

Aggirandosi per le vie di Milano, in una splendida tenuta sportiva, Giulia tramite delle Instagram Stories ha annunciato ai suoi seguaci: “Ragazzi comunque oggi è una giornata, segnatela sul calendario, dove io torno in palestra dopo due mesi, un mese un mezzo. Si torna!”. Subito dopo l’allenamento la bella ventiseienne ha colto l’occasione per lanciare uno splendido messaggio ai suoi fan: “Trovate sempre qualcosa che vi stimoli a prendervi cura di voi stessi, ad amarvi. Insomma, che vi porti ad avere autostima in voi stessi perché se non ci amiamo noi chi ci deve amare?”. Inoltre, Giulia ha mostrato un video dove la si vede allenarsi ed ha scritto: “Comunque ragazzi se posso io che sono la persona più pigra e scoordinata del mondo potete anche voi, basta trovare la forza di volontà e la voglia di reagire”.

Giulia Salemi avvistata in compagnia di Marco Ferri: nuovo amore?

Intanto, alcuni giorni fa si è diffusa la notizia di uno strano avvistamento fatto in Sardegna. Giulia Salemi infatti sarebbe stata vista in compagnia di Marco Ferri, modello ed ex concorrente de l’Isola dei Famosi. Cosa ci sarà tra i due? Una semplice amicizia o forse sono legati da un sentimento un po’ più forte? Chissà! Per ora nessuno dei due ha proferito parola su ciò ma forse Marco, pur essendo un grande amico di Francesco Monte, potrebbe essere proprio la persona giusta per ridare un po’ d’amore alla nostra bella Giulia.