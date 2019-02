Giulia Salemi e Fariba non hanno ancora fatto pace? L’appello della mamma

Giulia Salemi e Fariba ancora distanti dopo il Gf Vip: l’ultimo appello sui social

Da quando è uscita dal Grande Fratello Vip Giulia Salemi ha espressamente detto, in più occasioni, di voler intraprendere un percorso lavorativo diviso e diverso rispetto a quello della mamma. Fariba, durante il reality, è stata un genitore molto presente per Giulia. Le sue ospitate ai talk televisivi e le interviste rilasciate, spesso, sono finite con l’interferire (e influenzare) il percorso della figlia nella Casa. Molti fan della Salemi, e a volte anche lei, sono arrivati addirittura ad affermare che sia stata colpa di Fariba l’eliminazione repentina di Giulia dal Gf Vip. Tutto questo, alla fine, ha spinto l’ex gieffina a prendere le distanze dalla madre. Quali sono i loro rapporti oggi? Considerato l’ultimo appello di Fariba sui social qualcosa ci dice che non siano proprio distesi.

Fariba pubblica una vecchia foto di Giulia Salemi sui social e scrive: “Sola e irrequieta”

Una vecchia foto della madre, che ormai non c’è più, con in braccio la figlia Giulia. Questa l’immagine pubblicata da Fariba Tehrani sui social nelle ultime ore, accompagnata da un messaggio che sembrerebbe dire tanto sul suo attuale rapporto con la Salemi. “Stasera lontano da te… si capisce quanto soli e irrequieti siamo senza i nostri cari. Quanto è bello esserci per loro. Quindi sacrifichi la tua vita per felicità del tua madre, peccato che la mia non c’è più, allora dai tutto il tuo amore a chi c’è ancora!”. Un appello a Giulia? I fan sembrano non avere dubbi a tal proposito, tant’è che numerosissimi sono stati i commenti di quelli che, sotto il post, facevano riferimento a lei e a Francesco Monte.

Giulia Salemi e Francesco Monte sempre più innamorati: i progetti insieme e la convivenza

Giulia Salemi e Francesco Monte, nonostante lei si sia subito detta pronta ad una convivenza con l’ex tronista subito dopo il Gf Vip, hanno deciso di prendersi del tempo prima di decidere se andare o meno a vivere insieme. Quando possono, comunque, si vedono e passano del tempo insieme, e le cose per il momento non potrebbero andare meglio tra loro.