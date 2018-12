Giulia Salemi sogna la convivenza con Monte: ultime dichiarazioni dopo il Gf Vip

Giulia Salemi sempre più innamorata di Francesco Monte: dopo il Grande Fratello Vip? Lei sogna la convivenza

Giulia Salemi e Francesco Monte continueranno a frequentarsi fuori dalla Casa del Gf Vip? Il loro amore riuscirà a superare gli ostacoli e le incomprensioni che nel reality hanno avuto spesso la meglio? Come gestiranno il loro rapporto adesso? Queste sono tutte domande che oggi i fan della coppia stanno continuando a porsi. Le ultime dichiarazioni della Salemi su Francesco, a tal proposito, sono state riportate stamattina sul settimanale Oggi. Cosa si aspetta Giulia da questa relazione? L’ex gieffina sembra avere importanti progetti al riguardo, tra cui – per esempio – la convivenza con Monte dopo l’amore sbocciato al Grande Fratello Vip.

Giulia Salemi: Francesco Monte? “Nessun calcolo televisivo, spero che continui anche fuori”

Giulia Salemi, uscita dal Gf Vip, sembrerebbe avere le idee chiare sui sentimenti che prova per Francesco Monte. La showgirl, in barba agli scettici, ad Oggi ha confermato di essere innamorata dell’ex tronista di Uomini e Donne. “Il mio amore per Francesco è vero e spontaneo” ha dichiarato “Non è frutto di un calcolo televisivo come alcuni sostengo. Spero che il nostro rapporto continui anche fuori”. Sempre parlando di Monte, stando a quanto riportato nella rubrica Pillole di Gossip, la Salemi si sarebbe detta favorevole alla convivenza con lui. Francesco sarà dello stesso parere?

Giulia Salemi e Francesco Monte dopo il Gf Vip continueranno a stare insieme? L’opinione di mamma Fariba

Scettica nei confronti della coppia formata da Giulia Salemi e Francesco Monte si è detta anche Fariba, la mamma di lei. Durante un’intervista rilasciata a Radio Radio, infatti, la signora ha dichiarato di aver pregato per il bene della figlia ma di non credere molto alla sua storia con Francesco. Chissà se adesso Fariba, dopo aver parlato con la figlia, ha cambiato idea.